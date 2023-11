NA OVO SE ČEKALO VIŠE OD POLA VEKA: Pozorište „Dadov” doživelo veliku rekonstrukciju i proširenje

Omladinsko pozorište „Dadov" doživelo je posle više od pola veka obimnu rekonstrukciju i proširenje kojim je ovo pozorište postalo jedno od najmodernijih u Beogradu i šire.

Dramski atelje Doma omladine Vračara, nakon rekonstrukcije koja je finansirana sredstvima Grada Beograda, proširen je za 900 kvadratnih metara. Pozorište je u tehničkom smislu osavremenjeno, sala je opremljena i za druge produkcijske potrebe.

foto: Grad Beograd

O tome koliko je ova obnova pozorišta značajna i šta je sve obuhvatila, govorio je reditelj Marko Čelebić, programski urednik „Dadova".

- „Dadov" zapravo nikada nije imao ovako veliku rekonstrukciju. „Dadov" je nastao 1958. godine u Molerovoj ulici da bi se ubrzo posle toga prebacio na današnju adresu, tadašnju Đuro Salaj, današnja Desanke Maksimović. I od tog momenta „Dadov" je tu, ali zapravo nikada nije izvršena prava rekonstrukcija zgrade, to su bila neka proširenja, neka krpljenja, nekako smo se dovijali da zgrada opstane i to je prosto vapilo za jednom pravom, pravom temeljnom rekonstrukcijom. Kada kažem temeljna rekonstrukcija mislim na novih 900 kvadrata, koje smo dobili, nove garderobe, nove funduse, nove prostorije koje nam daju slobodu i prostor da dišemo. A i osim toga i postojeća zgrada je kompletno renovirana, ne samo što se tiče zgrade kao takve nego i sve propratne opreme koja se nalazi u pozorištu, svih elemenata kao što su prvenstveno tehnika, audio-vizuelna oprema.

foto: Grad Beograd

Pozorište bogate istorije, koje je iznedrilo mnoga velika imena našeg glumišta, od ove godine radi u novom i modernom ambijentu, naglasio je naš sagovornik.

- Mogao bih da kažem da je „Dadov" jedno od najsavremenijih pozorišta u Beogradu i šire. Mi smo vrlo zahvalni što se to desilo, jedna nova energija ušla je u „Dadov" koji ima istoriju, koja traje duže od 60 godina. Mi ćemo u decembru slaviti 65 godina postojanja, i to u novoj zgradi sa jednom novom energijom, ali sa duhom i tradicijom koji postoje već toliko dugo, znamo ko je sve prošao kroz „Dadov", gneracije i generacije glumaca, reditelja, umetnika razne vrste, muzičara, producenata. Prosto taj duh „Dadova" koji postoji toliko dugo je sada u jednom novom i potpuno osveženom prostoru.

Marko Čelebić je otkrio da nas do kraja godine očekuje veoma sadržajan program, čime se obeležava i 65. rođendan pozorišta „Dadov".

- Otkad smo ušli ovde u zgradu početkom godine, ušli smo sa svečanom premijerom predstave „Izbiračica" u režiji Darijana Mihajlovića, pokušavamo ove godine da na repertoaru imamo neke klasike kao što su „Blago cara Radovana", „Bašta sljezove boje". Sada uskoro kreću probe za predstavu „Kapetan Džon Piplfuks" u režiji Kokana Mladenovića, s kojim ćemo svečano obeležiti 65 godina rada. To su sve predstave u kojima učestvuju naši polaznici škole glume i govora, što je na neki način baza i osnova „Dadova". Mi imamo preko 400 polaznika, to su mladi od sedam do devetnaest godina, koji vikendima idu u našu školu glume i govora, i predaju im profesori sa fakulteta, tako da to je zapravo srce „Dadova", ta deca koja su polaznici naše škole glume i govora, a sa kojma zapravo radimo i stvaramo predstave u kojima oni posle igraju, koje se zapravo nalaze na repertoaru.