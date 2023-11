OVO ĆE BITI JEDNA OD NAJATRAKTIVNIJIH LOKACIJA U GRADU ! Evo šta se planira na mestu nekadašnje industrijske zone!

Linijski park u Beogradu, onako kako je zamišljen, predstavljaće urbanu transformaciju područja nekadašnjeg železničkog koridora i bivše industrijske zone.

Deset prostornih celina na 4,6 kilometara. Po projektu 55 mladih arhitekata. To predstavlja u najkraćem Linijski park - jedan od najzahtevnijih projekata ikada u ovoj prestonici.

On će obuhvatati deo teritorija gradskih opština Stari grad i Palilula, tačnije prostor između SC ”Gale Muškatirović”, regulacije reke Save do Beton hale, regulacije Bulevara vojvode Bojovića i Dunavske ulice, regulacije postojeće železničke pruge do Pančevačkog mosta, uključujući komplekse Toplane “Dunav” i Marine “Dorćol”.

Park će imati 10 celina koje se međusobno nadovezuju i objedinjuju kulturne, edukativne, sportsko – rekreativne i komercijalne sadržaje. Šta će Beograd ovim dobiti?

Srpska prestonica će na mestu gde je nekada bila železnička pruga dobiti atraktivan prostor u kome će uživati svi njeni građani.

Brojne denivelisane pasarele, vodene površine, atraktivni urbani mobilijar, sadržaji u funkciji kulture, sporta i rekreacije - sve ovo govori u prilog tome da će ovo mesto od nekadašnje industrijske zone postati jedna od najaktraktivnih lokacija u gradu.

