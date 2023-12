GDE I KAKO DA PROVEDETE SVOJE SLOBODNO VREME! Uživajte u parkovima ili se rekreirajte na otvorenom - ALI TO NIJE SVE

Stari grad već godinama unazad podtiče sve one koji stanuju na ovoj opštini da što više vremena provode na otvorenom. Mnogo toga je ova gradska opština učinila tim povodom.

Da bi mališani imali gde da se igraju, provode vreme, druže se, opština obnavlja dečja igrališta, gradi nova, vodi računa o parkovima. Ovim se obezbeđuje u svakom smislu adekvatan prostor gde dečaci i devojčice sa svojim roditeljima, bakama i dekama mogu da provode kvalitetno vreme.

S druge strane, nisu zapostavljeni ni oni neštio stariji. Obnovljene su mnoge biciklističke staze, izgrađene su i obnovljene teretane na otvorenom. Sve u cilju da mladi ali i svi oni koji se tako osećaju imaju gde da provedu slobodno vreme rekreirajući se i trenirajući.

01:57 Uživajte u parkovima ili se rekreirajte na otvorenom

Jedan od najzahtevnijih projekata u svetlu toga je i Linijski park koji će između ostalog pružiti svim Beograđanima, a ne samo onima koji žive na Starom gradu, da u zelenilu, pored vode, na otvorenom mogu da provedu i po nekoliko sati zajedno sa porodicom i prijateljima. I da na sve to na najlakši i nalepši mogući način dođu od take A do tačke B.

Opština Stari grad i u godinama koje slede planira razne akcije i projekte kojima će i dalje podsticari svoje sugrađane da što više provode vreme na otvorenom.

