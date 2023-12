SLEDEĆE GODINE KRAJ OBNOVE JEDNE OD NAJVAŽNIJIH ULICA U BEOGRADU! Trenutno je u toku 3. faza rekonstrukcije Glavne

Rekonstrukcija Glavne ulice u Zemunu trebalo bi da bude gotova u februaru 2024.

Kada je u aprilu ove godine otvoreno gradilište u Glavnoj rečeno je da je ugovorena cena radova 540 miliona dinara bez PDV-a. Predviđena je rekonstrukcija pune širine Glavne ulice koja varira od 22 do 28 metara.

Radovi su sada na polovini a pored radova na površini, radi i na instalacijama ispod zemlje – na kanalizaciji i elektromreži.

U toku je inače završna, treća faza radova rekonstrukcije Glavne ulice i obuhvata potez od zone raskrsnice sa Ulicom avijatičarski trg do zone raskrsnice sa Karamatinom ulicom. Treba napomenuti d aje lokacija koja je do sada pravila ozbiljne probleme u smislu saobraćaja, a to je raskrsnica Cara Dušana, Glavne i Karamatine ulice, puštena u saobraćaj.

Završeni su radovi na svim instalacijama – vodovodnim, kanalizacionim, elektro i instalacijama slabe struje.

Ono što je novina u odnosu na raniji period je da su uvedeni novi standardi prilikom izvođenja radova. U vezi sa tim povezane su gradske i državne službe da ne bi bilo razmimilaženja pri radovima.

Planira se rekonstrukcija reprezentativne višespratne zgrade Komande vazduhoplovstva, sagrađena pre Drugog svetskog rata, sa upečatljivom statuom Ikara na fasadi.

Podsećanja radi Glavna ulica je deo Prostorno kulturno istorijske celine „Staro gradsko jezgro Zemuna“, na čijem su obodu stambene i poslovne zgrada velikog kulturno-istorijskog značaja.

Promo