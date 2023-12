ALEKSANDAR ŠAPIĆ: Završetak prve podzemne garaže ispred hale "Pinki" u Zemunu, građene sredstvima Grada Beograda, do Nove godine

Podzemna garaža ispred Hale „Pinki”, u Zemunu, gde je do pre samo nekoliko meseci bila velika rupa, biće gotova do Nove godine ili nešto posle novogodišnjih i božićnih praznika. Ovo će biti prva podzemna garaža koja je građena sredstvima Grada Beograda od 2004. godine, rekao je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

- Ovaj projekat je veoma važan jer je urađen za samo nekoliko meseci, a Zemun će dobiti oko 150 parking mesta u samom centru gde, inače, postoji velik problem s parkiranjem. Najvažnije je da smo uspeli da u roku i u skladu sa svim standardima, a da ne ugrozimo saobraćaj, napravimo dobar i kvalitetan parking prostor. U ovoj zoni ostaje još da se napravi projekat rekonstrukcije sportskog centra jer Zemun to zaslužuje - rekao je Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

On je poručio da je obezbeđena parcela i blizu aerodroma, koju će Grad srediti i na kojoj će nalaziti parking prostori „Parking servisa”.

- Cena parkinga će biti daleko jeftinija nego što je sada na aerodromu. Biće obezbeđeno vozilo koje će građane za tri-četiri minuta prevesti do aerodroma, a postojaće i mogućnost da građani ostave svoja kola na nekoliko dana, što mislim da neće biti veliki udarac na njihove budžete. Očekujem da će do početka naredne godine sve to biti sređeno - rekao je predsednik Privremenog organa.

foto: Foto: Grad Beograd

Aleksandar Šapić obišao je ovom prilikom i Glavnu ulicu u Zemunu i rekao da radovi teku predviđenom dinamikom, te da se završetak posla očekuje krajem februara, a ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, možda i ranije.

Kružni tok na uglu Ulice Vladimira Popovića i Bulevara Zorana Đinđića, a ovu lokaciju je takođe danas posetio predsednik Privremenog organa, učiniće Ulicu Vladimira Popovića jednom od najfrekventnijih beogradskih ulica, a značajno će se rasteretiti ulice Milentija Popovića, Antifašističke borbe i druge poprečne ulice.

foto: Foto: Grad Beograd

- Očekivani rok za završetak radova bio je decembar, ali nažalost zbog izmeštanja gasovoda to neće biti moguće i očekujem da do kraja februara ovaj kružni tok bude pušten u saobraćaj. Nastavićemo proširenje Ulice Vladimira Popovića da dobijemo po tri trake i u nastavku ka Brankovom mostu i delu koji bi trebalo da se poveže s Bulevarom Nikole Tesle. Radovi idu kako treba i zaista je važno da ovaj deo Novog Beograda koji je bio potpuno zatvoren i neiskorišćen prokrvimo i rasteretimo ostale novobeogradske bulevare - zaključio je Aleksandar Šapić.

foto: Foto: Grad Beograd

Na pitanje novinara Studija B šta misli o inicijativi narodnog poslanika u prošlom sazivu Narodne Skupštine Aleksandra Jerkovića da se generalu Božidaru Deliću podigne spomenik, Šapić je rekao da je saglasan i da je potrebno naći rešenje da mu država oda počast za velike doprinose u jednoj od najvećih bitaka na Kosovu i Metohiji u vreme agresije NATO.

- General Božidar Delić je bio komandant 549. motorizovane brigade koja se herojski borila na Paštriku u toku agresije na Kosovu i Metohiji i bio je deo izuzetno važne bitke, za koju su zajedno sa bitkom na Košarama, čak i same NATO trupe priznale poraz. Mislim da ne samo što je kroz čitav svoj život bio vojnik za primer i osoba koja je časno služila svojoj zemlji na najbolji način, nego i posebno zbog herojstva koje je pokazao zajedno sa svojom brigadom, zaslužio da mu se oda pošta i da mu se Beograđani i ceo srpski narod, na neki način zahvale. Nemam ništa protiv, štaviše, da to bude u vidu spomenika ili nešto slično. Mislim da je on to zaslužio, kao i mnogi ljudi koji su u agresiji na našu zemlju za ta tri meseca dali ili rizikovali svoje živote - rekao je on i podsetio da su se tada srpski vojnici suprotstavili stostruko jačem neprijatelju, naročito u te dve bitke.

Prema njegovim rečima, kako vreme bude odmicalo, veruje da će istorija izučavati hrabrost tih ljudi koja je tamo pokazana.

- Saglasan sam da treba da nađemo način da se Božidaru Deliću odužimo i ako bude do mene spreman sam da to i uradim - zaključio je Šapić.

Kurir.rs

Bonus video:

04:11 Rekonstrukcija garaže Obilićev venac- prva eko garaža