ŠAPIĆ: Da sam se ja pitao, verovatno se ne bi išlo na vanredne beogradske izbore

"Sa druge strane, morate da budete spremni za njih, jer ukoliko pokažete nesigurnost, možete da izgubite poverenje građana i da pokažete da imate sumnju u svoj rad. Tako da, sa tog aspekta nisam imao problema", rekao je Šapić za televiziju Insajder, a preneo portal te televizije.

Govoreći o svom mandatu, koji je trajao nešto više od godinu dana, Šapić je ocenio da je to "zaista premalo" vremena.

"Ja sam na Novom Beogradu bio deset godina, dva i po mandata. Objektivno, tek nakon prvog mandata, s početka drugog su Novobeograđani ozbiljnije počeli da uviđaju stvari koje smo radili. Znači da je za sve potrebno vreme", naveo je on.

Na konstataciju da se nedavno nebiranim rečima obratio aktivisti i novinaru Dušanu Čaviću i pitanje zašto je koristio tu vrstu retorike, Šapić je rekao da je "izuzetno birao reči".

"Da ih nisam birao, bila bi desetostruko gore. Izuzetno sam birao reči, jedino što nisam uspeo da obuzdam, to je bio ton. Ja sam takođe čovek od krvi i mesa i nisam mogao da verujem da nakon šest meseci neko i dalje ne pušta tu jadnu decu i njihove porodice iz usta. Istina, morao sam biti spremniji na ono na šta su oni bili spremni svih ovih šest meseci ali sam se nadao da je šest meseci bilo dovoljno da shvate šta su uradili i na koji način su zloupotrebljavali jednu tragediju", rekao je Šapić.

foto: Nenad Kostić

Što se tiče tragedije u Ribnikaru, ističe da su iz grada reagovali istog dana, kontaktirali sve roditelje i ponudili im da finansiranje sahrane za svu decu, te da nije hteo da se to objavi u medijima.

“Posle tri dana pojavio se Luka Dončić i masovno deljenje informacije, pa smo morali da javimo da je to pitanje rešeno, jer sam smatrao da ni to ne treba mediji da znaju. Znači istog dana smo kontaktirali sve porodice i rečeno im je za sahranu. Sutradan već se desila Dubona”, kaže Šapić.

On ističe da je, pošto su se desila ubistva na tri lokacije, na udaljenosti od 40-50 km, ideja bila da ispred skupštine grada, simbolično, bez ikakve obaveze, pritiska ili bilo čega, da ljudima priliku da odaju poštu ubijenima.

Šapić je najavio i dupli GPS sistem u vozilma gradskog prevoza.

“To znači da ne zavisimo samo od jednog sistema i da se, kada vozilo ispadne iz jednog sistema, ono ne izgubi jer smo utvrdili da je bilo malverzacija, sinhronizacije sa ljudima koji rade u našem javnom prevozu, privatnicima, vozačima, da se istakao benzin, i računaju i pišu kilometric”, ističe Šapić.

“Mi želimo da usvojimo dupli sistem kontrole, a table na stajalištima su takođe jedna vrsta pritiska, jer će sada svi Beograđani moći da prate gde se koje vozilo nalazi, a ne samo dispečer ili oni koji imaju aplikaciju”, naglašava on.

Što se tiče Smart City sistema, Šapić kaže da je on koštao 10-12 miliona evra, što je ista cena kao za prethodni sistem.

“Ove table su posebne, zato što je to usluga koju nismo imali. Table smo posebno plaćali, kao što smo plaćali mnoge druge stvari. Nismo imali aparate za kreditne kartice, za sve kreditne kartice. Nismo imali, recimo, papirne karte na svim stanicama, imali smo samo dopunu bus-plus. Ljudi su to prosto zaboravili. Sada imamo SMS preko koga dobijate kartu u roku od sekunde. Nema razmišljanja, odlaska do validatora, ulaska na prednja vrata” ističe on.

Šapić se osvrnuo i na pitanje o tome sa kim bi mogla da se pravi potencijalna koalicija posle izbora.

“Svi oni koji nemaju antidržavnu politiku, koji nisu spremni da se odreknu dela svoje teritorije, koji nisu spremni da sebe proglasi genocidnim narodom, koji su spremni da zapostave svoje odnose sa našom braćom sa Istoka, za mene su neprihvatljivi”, kaže on.

“Sa svim drugima koji nemaju tu vrstu antidržavnih stavova, nemam problem da razgovaramo i da vidimo da li možemo da se dogovorimo za način na koji ćemo voditi grad. Naravno, nadamo se da ćemo dobiti poverenje Beograđana za sve ono što je rađeno”, ističe Šapić.

“Na državnom nivou postoje stvari koje ne zavise od nas. Nacionalni projekti kao što je Metro, kao što je Expo, kao što je izgradnja nacionalnog stadiona i čitavog grada od Novog Beograda do Surčina”, kaže Šapić.

On naglašava da misli da je napravljena dobra platforma i da će se tek u sledećih četiri godine videte mnoge stvari.

“Očekujem da će ljudi to znati da vrednuju. Biće onako kako narod odluči i ja ću to u svakom slučaju prihvatiti.", zaključuje Aleksandar Šapić u Marker razgovoru.

Kurir.rs/Insajder