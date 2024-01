KOLIKO JE VAZDUH NA NOVOM BEOGRADU ZAGAĐEN? Šoštarić upozorio: Ako osetite dim zbog požara u Bloku 70, STAVITE MASKU

Juče smo bili svedoci velikog požara u u Kineskom tržnom centru u Novom Beogradu.

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, kvalitet vazduha u Beogradu nekoliko sati posle požara bio je prihvatljiv, a kakav je danas otkrio je doktor hemijskih nauka Andrej Šoštarić, iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, u uključenju za jutarnji program Kurir televizije.

- Vazduh je nešto lošiji baš na Novom Beogradu, ali to se najmanje može dovesti u vezu sa požarom koji je ugašen. Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu nastoji da prati situaciju, mi smo u stanju pripravnosti. Mobilne ekotoksikološke jedinice su na terenu situacija je najbolja da ne dođe slučajno požar, kako bismo imali informacije, takođe, pratimo kvalitet vazduha na 30 automatskih merenih stanica koje ima u upravi. Ono što možemo da vidimo trenutno jeste da je kvalitet vazduha dobrog i prihvatljivog kvaliteta na najvećem broju merenih mesta, i to je uobičajena neka slika, što se tiče za ovo doba godine koncentracije zagađujućih materija. Juče je u toku samog požara došlo do povećanja koncentracije zagađujućih materija na teritoriji Novog Beograda i Zemuna - rekao je Šoštarić i dodao:

03:28 VAZDUH JE NEŠTO LOŠIJI NA NOVOM BEOGRADU! Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje: Ako osetite miris dima, STAVITE MASKU

- Međutim, te koncentracije su već u 8 časova ujutru počele da opadaju, to je zato što je došlo do promene pravca vetra. Zabeleženi su blagi porasti koncentracija na desnoj obali Save, pre svega na merenim stanicama Banovo Brdo, Ada Ciganlija i Ada Most, ali to su koncentracije koje nisu posebno visoke. Mogu se svakako dovesti njihov porast u vezu sa požarom koji je juče zahvatio Novi Beograd. Ali ono što je važno je da je većina tog dima otišla u više slojeva atmosfere. Zato što je došlo do jedne od tih toplih vazdušnih pomoći samog požara da se razvijaju visoke temperature i to je dovelo do toga da se taj gusti dim zapravo razblaži velikim intenzitetom. Ukoliko ste u neposrednoj blizini kineskog tržnog centra ili osetite miris dima preporuka je da stavite masku.

