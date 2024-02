NATOČE, PA POBEGNU! KAMERE SVE SNIME ALI UZALUD: Sraman snimak iz Beograda šokirao sve, evo po kom planu rade (VIDEO)

Par bajkera redovno krade gorivo na beogradskim benzinskim pumpama, objavljeno je u video snimku na društvenim mrežama.

Naime, kako se vidi na snimku koji je postavljen na Instagram strnaici "serbialive_beograd", bajkeri su stali da natoče gorivo, a potom pobegli. Sve je detaljno opisano uz snimak:

"Na svim pumpama su problem! Uvek nađu gde da se snađu za besplatnu vožnju, ali nikako da im se uđe u trag. Pitam se zašto? Prosto pobegnu sa 8.000, a za to ih niko ne tereti, radnici snose troškove. Nemaju određeno, Beograd i predgrađa, oni pljačkaju, sve pumpe, međusobno komuniciraju i nikako da im se na put stane. Jedan se skloni sa motora da bi točioci pomislili kako je otišao da plati, on pređe kod ortaka i kada se točioc okrene, vrati se do motora i odu", stoji u opisu ovog snimka.

"Ne vidim razlog zašto se na pumpama ne uvede pravilo da se prvo uplati određeni iznos za koliko hoćeš da sipaš goriva i stvar rešena", "Nisu u EU redom, točilice sa plaćanjem unapred instalirane bez razloga", "Platiti prvo za koliko tocite pa toga nece biti", neki su od komentara ispod ovog snimka.