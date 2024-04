NEVEROVATNA SCENA NA BRANKOVOM: Kolona za skretanje levo otegla se do polovine mosta! Na Autokomandi nema igla gde da padne (FOTO)

BEOGRAD - Nema mesta jutros u Beogradu na kojem nema gužve a čini se da automobila na ulicama ima mnogo više nego prethodnih dana u jutarnjem špicu.

Na Brankovom mostu zabeležena je neverovatna scena u traci za skretanje levo u Pop Lukinu - kolona koja se otegla gotovo do polovine mosta.

Na Gazeli je slično ali zastoja nema. Puna je i Autokomanda gde se na kamerama slično videlo i na auto-putu ispod.

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, na granicama manja zadržavanja za kamione

Uslovi za vožnju su dobri kao i prethodnih dana, nema vanrednih prekida niti zastoja, a vozače na svim pravcima očekuje dobra prohodnost.

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je da na granicama nema dužih zadržavanja za automobile. Teretna vozila na graničnom prelazu Kelebija sa Mađarskom na izlazu iz Srbije čekaju sat vremena, a na graničnom prelazu Horgoš sat i po vremena da izađu iz zemlje.

Na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom kamioni čekaju sat vremena, a na prelazu Šid tri sata. Na graničnom prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovinom teretna vozila čekaju do dva sata.

Granični prelaz Horgoš 2, počev od večeras, biće otvoren i radiće od 5 do 23 časova. Na graničnom prelazu Bačka Palanka sa Hrvatskom, normalizovan je saobraćaj za putnička i teretna vozila, ukupne mase do 3,5 tone, dok je za autobuse i dalje na snazi obustava saobraćaja, zbog toga što je došlo do oštećenja mosta na Dunavu.