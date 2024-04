POZIV DOBROVOLJNIM DAVAOCIMA KRVI: Na ovim lokacijama u Beogradu možete pomoći naredne nedelje

Institut za transfuziju krvi Srbije poziva sugrađane da i naredne nedelje daju krv.

To se može učiniti u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, i to radnim danom od 7 do 19 i subotom i praznicima od 8 do 15 sati.

Кada je reč o akcijama na terenu, u ponedeljak, 15. aprila, od 10 do 16 časova krv se može dati na Medicinskom fakultetu, od 9 do 13 u Кulturnom centru Sopota i od 11 do 15 časova na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. U utorak, 16. aprila, akciji se pridružuju Osma beogradska gimnazija od 10 do 15 časova i u istom vremenskom intervalu Ekonomski fakultet, kao i od 13 do 18 sati Кulturno-umetničko društvo „Čukarica”.

U sredu, 17. aprila, od 9 do 13 časova akcija će biti organizovana za zaposlene u „Beogradskim elektranama”, a u četvrtak, 18. aprila, u isto vreme za zaposlene NIS-a, te od 9 do 14 časova u Crvenom krstu Obrenovca i u Medicinskoj školi na Savskom vencu. Za petak, 19. april, zakazane su tri akcije – od 9 do 13 časova u Zubnotehničkoj školi, od 8 do 12 časova u Ekonomskoj školi u Sopotu i od 9 do 14 časova u transfuziološkom autobusu ispred Doma zdravlja u Požeškoj.

Za vikend, građani se pozivaju da daju krv u transfuziološkim autobusima koji će se u subotu, 20. aprila, nalaziti ispred „Delta sitija” od 12 do 16 i od 11 do 15 časova ispred TC „Big” u Rakovici, kao i u nedelju, 21. aprila, od 10 do 15 časova u „Ritejl parku” u Lazarevcu.

„Кrv je lek koji se ne može napraviti. Probudi plemenitost u sebi, daj krv i spasi danas jedan život”, poručili su iz Instituta.