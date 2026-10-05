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U Srbiji se narednih dana očekuje stabilno i pretežno sunčano vreme, uz hladna jutra i velike temperaturne razlike tokom dana, dok se krajem nedelje očekuje prolazna promena vremena i osetno zahlađenje.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije danas i u prvoj polovini naredne sedmice vreme će biti stabilno uz izraženi dnevni hod temperature.

- Danas jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 m visine i lokalnom pojavom kratkotrajne magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 6, u Beogradu oko 9, a najviša od 24 do 28 stepeni - saopštio je RHMZ.

Stiže naoblačenje

U utorak i sredu jutra hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2m visine.

Vlažni april Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

- Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 28 stepeni. U četvrtak i dalje toplo uz postepeno povećanje oblačnosti. U petak prolazno naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Zatim svežije, malo do umereno oblačno i uglavnom suvo - navodi RHMZ.

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, naveo je u svojoj Fejsbuk prognozi da tokom narednih dana neće biti promene vremena.

Od nedelje promena vremena

- Noći i jutra vrlo hladni, ponegde i to uglavnom na planinama uz slab mraz, ali dani pretežno sunčano i topli uz maksimume od +19 do +27 stepeni Celzijusa. Promena vremena se za sada nazire u četvrtak kada bi usledilo postepeno naoblačenje koje bi zapadu, jugu i jugozapadu regiona donelo kišu i grmljavinske pljuskove. Sledećeg dana (petak) se očekuje premeštanje hladnog fronta uz prolaznu kišu i osetno zahlađenje te bi se maksimumi ovog dana kretali od +10 na severozapadu do +24 jugoistoku regiona. Obzirom da najverovatnijne neće biti sekundarne ciklogeneze obilne padavine se očekuju samo uz Dinaride i ponegde uz obalu Jadrana dok će u unutrašnjosti uglavnom biti skromne - naveo je Čubrilo i dodao:

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

- Subota suva ali osetno svežija uz severozapadni vetar i dnevne maksimume do +13 do +18 stepeni Celzijusa. Od nedelje ponovo sledi period stabilnog i toplijeg vremena uz hladne noći i dnevne maksimume od +17 do +24 stepena Celzijusa.

Ivan Ristić je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji otkrio kada možemo da očekujemo i prvi sneg.

Sneg u Beogradu krajem novembra

- Pa, u Beogradu sneg možemo očekivati najverovatnije krajem novembra. Na planinama može i ranije. Na primer, na Zlatiboru i Tari prvi sneg može da padne već sredinom oktobra, možda čak oko 20. oktobra. Između 15. i 20. oktobra očekuje se jedno zahlađenje i pratimo situaciju, pa tada može da padne prvi sneg. I na malo nižim planinama, poput Kopaonika, gde je već bilo snega, on će padati i dalje kada dođe do prodora hladnog vazduha. Inače, ovo Miholjsko leto potrajaće još oko sedam dana. Što se tiče zime, prema najnovijim meteorološkim modelima, najjači udar zime očekuje se u januaru, pogotovo u njegovom prvom delu, oko praznika, kada su deca na raspustu. Nešto slično kao prošle godine. Modeli čak daju dosta snega u Vojvodini, tako da bi deca tamo ponovo mogla da uživaju u zimskim čarolijama - rekao je Ristić.

Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Osvrnuo se na moguće ekstremno niske temperature, ali i na snežne periode koji bi mogli da zahvate Beograd.

Miholjsko leto do 9. oktobra

- Prošle zime, odnosno u januaru ove godine, imali smo minus 17 u Smederevskoj Palanci. Slični temperaturni režimi mogli bi da budu i ove godine, odnosno temperatura bi u nižim predelima mogla da se spusti do minus 20, dok na planinama može biti i nekoliko stepeni niža. Što se tiče Beograda, mislim da snega može da bude u januaru.

Kada se podesi odgovarajuća meteorološko-sinoptička situacija, Beograd dobije dobar sneg. Deluje da bismo, kao i prošle godine, mogli da imamo jedan period od desetak dana sa snežnim pokrivačem i temperaturama ispod nule. Što se tiče Nove godine, to je teško prognozirati. Nova godina nam nekako stalno izmiče kada je sneg u pitanju. Voleo bih da jednu Novu godinu dočekamo u belom, rekao je Ristić i dodao da se Miholjsko leto nastavlja tokom naredne sedmice.

- Sada već tokom dana može da bude skoro za kratke rukave, dok vetar polako slabi. Košava će nam sve manje smetati u jutarnjim časovima, kada je hladno. Postoje ogromne temperaturne oscilacije. U pojedinim delovima Srbije temperatura je oko nule, u Sjenici imamo i minuse, a onda tokom dana poraste na 23, 24, pa čak i 25 stepeni. To su skoro 25 stepeni razlike.

Do 9. oktobra pratiće nas Miholjsko leto, uz maksimalne temperature oko 25 stepeni. Ovih dana može biti i malo toplije, pošto će košava oslabiti, pa ćemo imati osećaj da je tokom dana još toplije. Temperatura ponegde može da dostigne i 26 ili 27 stepeni. Nakon toga, 9. oktobra dolazi hladni front, promena vremena i postepen pad temperature. Posle toga treba se pripremati za hladnije dane, spremiti ogrev, naročito u brdsko-planinskim predelima. Oko sredine oktobra postoje uslovi i za jedno jače zahlađenje. Još uvek ga svi modeli ne vide, ali neki ukazuju na to da oko 15. oktobra može da dođe hladniji talas, upozorava Ristić koji u nastavku govori o promenama temperature koje nas očekuju pred početak grejne sezone.

Foto: screenshot FB/Durmitorske Gorske Oči

- Tada očekujemo prve snežne pahulje na nižim planinama, na Tari, Zlatiboru i Divčibarama. Granica snežnih padavina biće oko 1.000 metara nadmorske visine, ali ako prodre još hladniji vazduh, može da se spusti i ispod toga. U tom slučaju sneg bi mogao da padne i na mestima na oko 500 do 600 metara, u zavisnosti od intenziteta padavina.

Krajem oktobra ponovo sledi stabilizacija vremena, ali će biti mnogo hladnije. Očekuju se prvi jutarnji mrazevi. U Beogradu bi ujutru moglo da bude tri do četiri stepena, dok će se tokom dana temperatura kretati između 16 i 20 stepeni. Što se tiče grejne sezone, od 15. oktobra počinje grejanje, s tim što se ono može uključiti i ranije ako dođe do naglog zahlađenja i temperature budu ispod 12 stepeni. Od 15. oktobra grejna sezona počinje, ali ako tokom dana temperatura poraste na 15, 16 ili 17 stepeni, grejanje se može isključiti, a zatim ponovo uključiti tokom noći, rekao je Ristić u "Pulsu Srbije".