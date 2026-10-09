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Amerikanka na društvenim mrežama pod imenom "dillgoessolo" kreira putopisni sadržaj oko lokacija i zemalja koje poseti, a na njenom putu našla se i Srbija.

Kako je ranije izvestila, to se dogodilo jer je želela da otputuje u Tursku, pa je primetila da je za željeni datum korektna cena letova iz Srbije i tako je na kraju i odabrala da uradi, naročito jer joj je bilo usput.

Iako kratko, čini se da joj nije bilo loše u našoj zemlji, čak je i pohvalila neke stvari, ali jedan video snimak izazvao je zgražavanje nakon objave.

Naime, ona je kroz par sekundi prikazala da su pored zastava Srbije bile postavljene i zastave Uzbekistana, a umesto pitanja odabrala je drugačiji pristup.

"Ne, Srbija je super, samo nisam očekivala da bude Uzbekistan", piše preko snimka koji pokazuje zastave dveju zemalja, a ispod je dodala: "Zašto koji vrag ima toliko zastava Uzbekistana u Srbiji".

Nedugo potom usledile su reakcije ljudi koji su naišli na video.

Dok su joj neki objašnjavali da je bila u poseti delegacija i da se uvek tako postave zastave zemlje iz koje neki zvaničnici dolaze u posetu Srbiji, drugi su planuli.

"Bukvalno ti je potrebno 30 sekundi da to potražiš i da pronađeš informaciju pre nego što odlučiš da napraviš video i da ga objaviš", "Guglaj", "Ona jedna siva moždana ćelija se nije probudila danas?", samo su neki od komentara.

Bilo je i onih koji su odlučili da se našale, ali i pojedinih koji su odabrali svađu.

Na pojedine komentare autorka je odgovorila i pojasnila da je želela da čuje od ljudi iz Srbije pošto je to i deo poente njenih putovanja, odnosno na takav način upoznaje kako različite lokacije, kulture, tako i narode.

Kurir/Espreso/Telegraf