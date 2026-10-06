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Vozače koji se naredna dva dana budu kretali deonicom između petlji Prilipac i Lučaniočekuju izmene u režimu saobraćaja. Zbog radova na periodičnom pregledu ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima, saobraćaj će biti obustavljen kroz levu tunelsku cev u smeru ka Čačku, dok će se u drugoj cevi odvijati dvosmerno.

Prema saopštenju Puteva Srbije, radovi počinju danas, 6. oktobra, u 10 časova, a predviđeno je da traju do 8. oktobra u 17 časova.

Tokom izvođenja radova biće zatvorena leva tunelska cev tunela Munjino brdo, kojom se saobraćaj odvija u smeru ka Čačku.

- Od 6. 10. od 10 časova, do 8. 10. 2026. godine do 17 časova, izvodiće se radovi na periodičnom pregledu ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima, na državnom putu I A reda broj 2, deonica petlja Prilipac - petlja Lučani, u tunelu Munjino brdo - navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

Kako je precizirano, radovi će se izvoditi uz obustavu saobraćaja kroz levu tunelsku cev, u smeru ka Čačku, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno kroz desnu cev tunela Munjino brdo.