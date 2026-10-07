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Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije otputovao je u utorak u kanonsku posetu Mitropoliji australijsko-novozelandskoj gde će biti do nedelje, 18. oktobra. Sa patrijarhom, u višednevnu posetu Melburnu, Kanberi i Sidneju, kako se navodi u saopštenju SPC, otputovali su mitropoliti timočki Ilarion i niški Arsenije, episkopi bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije i drugi crkveni zvaničnici.

Porfirije će u Melburnu, od 8. do 11. oktobra, posetiti Saborni hram Svete Trojice u Bransviku, manastir Svetog Save u Ilajnu i hram Svetog arhiđakona Stefana u Kizbori.

U sredu, 14. oktobra, najavljena je poseta manastiru Svetog Save - Novi Kalenić kod Kambere, kao i Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Kabramati.