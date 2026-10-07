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Groblje bi trebalo da bude mesto mira, sećanja i poštovanja prema onima kojih više nema.

Ipak, sve češće upravo tamo ljudi doživljavaju prizore koji ih ostave bez reči - od oštećenih spomenika do ukradenih stvari sa grobova.

Slična situacija zatekla je jednu Veru iz Beograda.

- Juče odem na groblje i zateknem ovaj prizor - neko je otkinuo i odneo obe vaze koje tu stoje od 2010. godine. Otišla sam kod kamenoresca da naručim vaze i zamolim ga da prilikom postavljanja vaza, na dnu vaze izbuši rupe i na ploči, jer tako fiksiranu, ne može lako otkinuti - napisala je ona na Fejsbuku.

"Nemojte se čuditi ako se ponovi krađa"

Kamenorezac ju je najpre odgovarao od postavljanja novih vaza, objasnivši joj da dolazi zima i da bi smrzavanje moglo da izazove pucanje mermera.

Foto: Shuterstock

- Reče mi: "Nemojte se začuditi ako se ponovi isto, da ih opet odvali i odnese." Što se tiče fiksiranja vaze, kaže mi: "Nemojte to raditi, on će vazu bukvalno kidati dok je ne skinu i ne samo od besa što će polomiti vazu, odvaliće vam i komad mermera sa ploče." - navela je.

Kamenorezac joj je potom rekao da ljudi često sumnjaju na određenu grupu ljudi kada nestaju stvari sa grobova, ali da, prema njegovim rečima, to nije slučaj.

- Rekao je: "To najčešće uzimaju pojedini kamenoresci." Gledam ga i ne mogu da verujem, ali neverici nema mesta - dve vaze koštaju 14.000 dinara. Nema dalje - zaključila je ona.

Lopovi kradu čak i klupe

Na njenu objavu nadovezali su se i drugi korisnici, koji su podelili slična iskustva sa groblja. Jedna žena navela je da joj je ukradena čak i nova klupa, nakon što je neko presekao lanac kojim je bila pričvršćena.

- Često je razbacano cveće, nije vetar, bacane su saksije na sve strane. Jednom sam zatekla prizor da su na celoj parceli bacali sitno kamenje na sve strane, razbijene vaze, oborene klupe. Da li to rade narkomani ili neko drugi, ne znam. Samo mi je jasno da smo dotakli dno kad ni mesto gde počivaju ljudi nije pošteđeno vandalizma - napisala je ona.

"Ni umrlima ne daju mira"

Jedna korisnica navela je da su joj ukradene dve vaze, a da joj je i kamenorezac rekao da takve krađe čine upravo pojedini kamenoresci. Dodala je da je zbog toga ostala u šoku.

- Koja pogan od ljudi. Ni umrlima ne daju mira - navodi se u jednom od komentara.

Da problem nije ograničen samo na krađe vaza i klupa, svedoče i iskustva ljudi koji su na grobljima zatekli mnogo potresnije prizore.

- Ništa bolje nije ni u provinciji, otkinuli su bistu mog sina, kakav je to bio šok za mene - dodala je jedna korisnica.