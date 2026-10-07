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Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković, sastao se danas u Subotici sa prosvetnim radicima iz osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja kako bi u direktnoj komunikaciji razgovarali o izazovima, ali i srednjoročnim i dugoročnim planovima.

- Želeli smo da vidimo da li je školska godina počela, da li je stabilizovano stanje u prosvetnom sistemu u Školskoj upravi u Subotici i da vidimo koji su to izazovi sa kojima se subotičke škole i škole u ovom rejonu Srbije suočavaju - rekao je Stanković.

Kako je rekao, cilj je bio i da se promovišu dosadašnja dostignuća Ministarstva prosvete, a ujedno i da se ukaže na buduće pravce razvoja prosvete u Srbiji.

- Pre svega govorićemo o reformi nastavnih planova i programa, govorićemo o nastavku procesa poboljšanja životnog standarda prosvetnih radnika. U planu je, kao što znate, ukupno povećanje za javni sektor između osam i 10 odsto, to će se odraziti i na bolji materijalni položaj prosvetnih radnika u Srbiji - istakao je Stanković.

Dejan Vuk Stanković Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima tema sastanka bio je i početak osmog ciklusa zapošljavanja u prosveti, tačnije o oko 4.000 radnika koji će, kako je rekao, sa statusa određenog preći u radni odnos na neodređeno vreme.

- Već ovog meseca to počinje. Idemo ka punom radnom odnosu za što je veći mogući broj prosvetnih radnika na teritoriji Srbije. Sigurno da će to ostaviti određenog uticaja i na ovaj deo naše zemlje - rekao je Stanković.

Dodao je da se razgovaralo i o procesima inovacija u nastavi, počev od novog pristupa učenju u kontekstu fokusa na funkcionalno znanje, međupredmetne kompetencije i učenja prema ishodima, ali i o procesu digitalizacije.

- Videćemo da pojačamo kapacitete kada je reč o opremi, kada je reč o podizanju veština i kompetencija nastavnika za upotrebu robotike i veštačke inteligencije u nastavi. Ministarstvo prosvete je ove godine uložilo 40 miliona dinara u obuke nastavnika, što će da bude nastavljeno i naredne godine. Radimo sa jednom respektabilnom institucijom koja ima i međunarodno priznanje, a to je Centar za robotiku i veštačku inteligenciju pri Fakultetu za obrazovanje učitelja i vaspitača u Beogradu. Te obuke je prošlo više stotina nastavnika. Oni su sada spremni da rade sa robotikom i veštačkom inteligencijom u nastavi. Nastavićemo i druge nastavnike da obučavamo, da podignemo na taj nivo kompetencija da mogu to savremeno učilo da primene. Jednako tako, radiće se i na digitalnoj pismenosti đaka - najavio je Stanković.

Na sastanku se diskutovalo i o izazovima rada prosvetnih radnika na lokalu, a Stanković je rekao da će se kao stalna praksa uvesti direktna komunikacija između ministra, njegovih pomoćnika i ljudi koji na terenu brinu o srednjim i osnovnim školama.