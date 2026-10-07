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Jedno od najlepših naselja u Čačku, Ljubić kej, dobija multifunkcionalni linijski park, a tender za njegovu izgradnju već je raspisan.

Plan je da se prostire na ukupnoj dužini od oko 950 metara – od Knićaninove ulice, pa sve do Ulice Milenka Nikšića. Projekat će se realizovati fazno, a trenutni fokus je na Prvoj fazi, koja obuhvata prostor od Knićaninove do Ulice Danice Marković u dužini od oko 503 metra i površini od preko 15.000 kvadratnih metara.

Na lokaciji gde trenutno nema jasnih sadržaja, urbanog mobilijara ni sistema za zalivanje, biće izgrađen višenamenski parkovski prostor prilagođen pešacima i rekreativcima.

1/3 Vidi galeriju Linijski park u Čačku Foto: RINA, RINA/grad Čačak

- Okosnica budućeg parka biće glavna pešačka staza širine između 3 i 3,5 metara, popločana svetlosivim behaton pločama, koja će se u Prvoj fazi protezati na 346 metara. Pored nje, građani će moći da koriste i parkovsku stazu od tucanika širine dva metra. Duž šetališta biće postavljene klupe za sedenje, žardinjere, kante za smeće, javna česma sa pijaćom vodom, kao i moderna visoka i niska ambijentalna rasveta sa 10 novih svetiljki, navodi se na zvaničnom portalu Grada Čačka.

Za najmlađe sugrađane biće izgrađeno savremeno dečje igralište sa podlogom od livenog tartana, opremljeno toboganima, ljuljaškama, penjalicama i klackalicama, dok će odrasli imati na raspolaganju posebnu zonu za okupljanje i odmor.

Kompletna rekonstrukcija podzemne infrastrukture

Iza nadzemne lepote parka stoji kompleksno inženjersko rešenje. Postojeći otvoreni hidromelioracioni kanal biće fazno zacevljen – u Prvoj fazi u dužini od 481,6 metara cevima velikog prečnika (DN 1100 mm), a projekat obuhvata i rekonstrukciju armirano-betonskih objekata sifona i ustave.

Problem odvođenja atmosferskih voda rešava se izgradnjom novog glavnog kolektora (prečnika DN 800 i DN 1000) koji će sakupljati vodu i sprovoditi je do potoka „Moravac“. Da bi se sprečilo dosadašnje izlivanje vode, sistem će prihvatiti i postojeću atmosfersku kanalizaciju u blizini izliva. Na trasi je predviđeno postavljanje 11 kasetnih šahti, drenažnih latarela za travnjake, kao i podbušenje nasipa u dužini od 18 metara.

Novi drvoredi i bezbedniji saobraćaj

Zeleni fond Ljubić keja biće značajno bogatiji. Planirana je sadnja 45 novih stabala, od čega 22 javora, 14 breza i 9 vrba, uz dekorativno žbunje belog drena, cvetnu ukrasnu žalfiju i cvetnu travu. Od postojeća 52 stabla, samo dva će biti izmeštena zbog podzemnih instalacija. Takođe, biće položen i poseban elektro-napojni kabl namenjen budućem sistemu za zalivanje zelenila.

Uređenje parka pratiće i saobraćajne izmene. U planu je izgradnja dela Ciglarske ulice, koja će postati dvosmerna saobraćajnica širine 5 metara. Na mestu gde se ona ukršta sa Linijskim parkom, kao i na raskrsnicama sa ulicama Belog Damjanovića i Danice Marković, biće postavljena kompletna saobraćajna signalizacija kako bi se osigurala maksimalna bezbednost pešaka.