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Proslave punoletstva odavno nisu samo okupljanje najbližih i druženje sa vršnjacima. Sve češće se 18. rođendani organizuju kao velike svečanosti, uz stotine gostiju, raskošne sale i atmosferu koja više podseća na svadbu nego na dečji rođendan.

Upravo zbog toga jedna pozivnica za 18. rođendan pokrenula je raspravu na društvenim mrežama.

Žena (41) ostala je zatečena kada je shvatila da je pozvana na punoletstvo deteta svoje drugarice, koje će biti organizovano u svadbenom salonu i na kojem se očekuje više od 200 gostiju.

Proslava sa 200 zvanica

- Dobila sam pozivnicu za 18. rođendan. Pazi, 18. rođendan, a meni 41. ​Slavi dete od drugarice, ali u svadbenom salonu i sa preko 200 zvanica. Od kada se dečiji rođendani slave sa matorima i u svadbenim salonima?! - upitala je jedna korisnica mreže Threads i dodala:

- ​Zar ne bi trebalo da skupe društvo, piju neku cugu i beže od roditelja, umesto što prave svadbu bez mladoženje?

Objava je za kratko vreme pokrenula raspravu među korisnicima društvenih mreža. Dok su jedni u velikim proslavama punoletstva videli samo priliku za provod i okupljanje porodice, drugi su smatrali da iza svega stoji potreba roditelja da se pokažu pred gostima, ali i očekivanje skupih poklona i punijih koverti.

"Moraju mama i tata da se pokažu"

"Da se pare uzmu iz koverti", "Moraju mama i tata da se pokažu" i "Ali onda nema prilike da se dobiju skupi pokloni", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.

Autorka je, međutim, ostala pri svom stavu da problem nije u novcu, već u načinu na koji se danas organizuju ovakve proslave.