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Miholjske zadušnice ove godine obeležavaju se u subotu, 10. oktobra, i predstavljaju jedan od četiri velika dana u godini posvećena molitvenom sećanju na preminule.

Ove zadušnice uvek se obeležavaju u subotu pre Miholjdana (12. oktobar), pa zato svake godine menjaju datum.

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Zadušnice nisu samo običaj, već dan kada se vernici posebno mole za pokoj duša svojih preminulih. Zato se ovaj dan provodi mirnije, uz sećanje na one koji više nisu sa nama.

Šta se radi na Miholjske zadušnice?

Vernici, kada su u mogućnosti, odlaze u crkvu i na groblje. U crkvi se nakon liturgije služi parastos za upokojene, zbog čega vernici donose kuvano žito, crno vino i cveću. Žito nas podseća na vaskrsenje i Hristove reči da žito donosi rod tek kada umre i to ne u zemlji i mraku, već u svetlosti sunca. Crno vino kojim se preliva žito, označava Božije milosrđe kojim se leče rane greha. Sveća je simbol Hristove svetlosti svetu, koja obasjava i duše preminulih.

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Žito bi na zadušnice trebalo odneti na groblje i pomoliti se Bogu za duše upokojenih, a potom preliti grobove crnim vinom u formi krsta.

Sveštenik Radoslav Savović ističe kako su to najvažniji običaji za zadušnice koje treba da ispoštujemo kao pravoslavci, dok iznošenje hrane i obedovanje na grobovima naziva paganstvom.

"To je paganizam i nema veze sa pravoslavljem", ističe on. Na pitanje šta bi trebalo da urade oni koji zbog obaveza ili bolesti nisu u mogućnosti da odu na groblje ili u crkvu, kaže:

"Neka se pomole za svoje preminule srodnike, kumove, prijatelje u svojim domovima", ističe otac Radoslav, ističući da je to suština zadušnica i najvažnije što treba da uradimo za duše svojih bližnjih.

Šta se nikao ne radi na zadušnice?

Zadušnice su dan posvećen pokojnicima i molitvi, pa se ne smatraju danom za slavlja, veselja i bučne zabave. Ipak, mnogi običaji koji se prenose s generacije na generaciju nisu isto što i crkvena pravila. Zato je važno razlikovati ono što pripada crkvenom učenju od narodnih verovanja i lokalnih običaja.

Miholjske zadušnice pre svega podsećaju na prolaznost života i značaj sećanja na preminule.

Odlazak na groblje, paljenje sveće i pripremanje pomena imaju smisla onda kada su praćeni molitvom i iskrenim sećanjem na one kojih više nema.