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Novosađani više ne moraju da idu do Petrovaradina da bi se vozom prevezli do Beograda, Vrbasa, Subotice, da zapadaju u saobraćajne gužve i kreću znatno ranije od kuće. Otvaranjem novog železničkog stajališta na Rumenačkom putu ili, kako se zvanično zove, Tehničko-putničke stanice (TPS) Novi Sad 7. oktobra, odlazak na posao ili putovanje bilo kakvom drugom prigodom umnogome je olakšano.

Ekipa Kurira je juče ujutru bila s putnicima koji su čekali brzi "soko". Prva reakcija ista - više ne moraju da gube dragoceno vreme do Petrovaradina, koji je, nakon zatvaranja glavne železničke stanice u novembru 2024, postao mesto gde su se ukrcavali.

Sada je situacija drugačija.

- Nova stanica je pravo olakšanje. Ranije se dešavalo da nam treba više od sat vremena samo da stignemo do železničke stanice. Jutros sam došla peške i trebalo mi je dvadesetak minuta. Na Petrovaradinu su često radovi, pa smo neretko stajali u kolonama i gubili mnogo vremena. Sada je sve znatno jednostavnije - kaže za Kurir jedna od putnica koja svakodnevno dolazi vozom na posao u Beograd, za šta joj je potrebno samo 35 minuta.

Nova Železnička stanica u Novom Sadu Foto: Kurir

Peronom prolaze putnici, neki s torbama u rukama, drugi užurbano gledaju na sat i proveravaju vreme polaska. Atmosfera je radna baš kao i svakog drugog jutra kad se ide na posao, samo što je ovog puta put do voza za mnoge kraći. Posebno zadovoljstvo građanima predstavlja i ono što se nalazi oko samog stajališta.

Ogroman parking

Na raspolaganju su 43 asfaltirana parking mesta, od kojih su dva namenjena osobama sa invaliditetom, a četiri taksi vozilima. Na dodatnom tucaničkom parkingu obezbeđena su još 103 mesta, dok je za bicikliste postavljeno 46 držača.

- Najviše mi se dopada što je parking uređen i što ima dovoljno mesta za automobile. Čini mi se da neće biti većih zastoja prilikom izlaska sa stanice, jer se u blizini nalaze bulevar i kružni tokovi. Za sve nas koji redovno putujemo ovo je veliko olakšanje - ističe drugi putnik.

Putnici na novoj železničkoj stanici u Novam Sadu Foto: Kurir

Uređena je i pešačko-biciklistička staza duž Rumenačkog puta, a putnicima je na raspolaganju i podzemni pešački prolaz koji povezuje perone sa drugom stranom stanice. Na samom stajalištu postavljene su klupe, a obezbeđen je i natkriveni prostor za čekanje. Ipak, treba naglasiti i da je stajalište još u fazi uhodavanja. Aparati za kupovinu karata trenutno ne rade, a zabeležena su i manja odstupanja od predviđenog vremena polaska.

Putnici, međutim, kažu da zbog toga ne negoduju.

00:34 Voz Soko kreće sa nove stanice u Novom Sadu Izvor: Kurir

- Znamo da je testiranje u toku i nije nam problem da sačekamo. Najvažnije je da više ne moramo da provodimo sat vremena u prevozu do Petrovaradina - naglašavaju.

Za sada se na novom stajalištu zaustavljaju vozovi "soko", kategorije inter siti, dok je u narednim danima najavljeno testiranje režima saobraćaja i za ostale putničke vozove. Novi red vožnje, koji donosi izmene u organizaciji železničkog saobraćaja, trebalo bi da počne da se primenjuje 12. oktobra.

Voz Soko na novoj železničkoj stanici u Novom Sadu Foto: Kurir

Osim parkinga, perona i pristupnih staza, planirano je i dalje uređenje prostora. Iz Grada Novog Sada najavljeno je postavljanje informativnih tabli, natkrivenih autobuskih stajališta, kao i formiranje manje parkovske površine.

BROJKE

43 asfaltirana parking mesta

2 parking mesta namenjena osobama sa invaliditetom

4 parking mesta za taksi vozila

103 mesta na tehničkom parkingu

46 držača za bicikliste

Karte i novi red vožnje Tokom testiranja novog režima saobraćaja, karte kupljene do ili od Petrovaradina važe i za stajalište TPS Novi Sad. Primena novog reda vožnje najavljena je za 12. oktobar, a informacije o polascima dostupne su na sajtu Srbijavoza i putem kol-centra 011/360-28-99.

Parking na novoj železničkoj stanici u Novom Sadu Foto: Kurir

Gradski i železnički prevoz

Putnicima je značajno i to što je novo železničko stajalište povezano s gradskim prevozom. Od 7. oktobra produžena je trasa autobuske linije 4, koja saobraća na trasi "Liman 4 - Centar - Železnička stanica (Rumenački put)". Autobusi sa Bulevara oslobođenja nastavljaju Bulevarom Jaše Tomića, Rumenačkom ulicom i Rumenačkim putem, sve do novog stajališta u okviru parking zone železničke stanice. Ista trasa koristi se i u suprotnom smeru, čime je uspostavljena direktna veza sa centralnim delovima grada, Futoškom pijacom, Bulevarom Mihajla Pupina i područjem Novosadskog univerziteta.

Pored autobuske linije 4, putnicima su na raspolaganju i 5, 14, 41, 42 i 43, čija se stajališta nalaze u blizini železničke stanice. Ovakva organizacija prevoza posebno je značajna za građane koji do voza dolaze iz različitih delova Novog Sada, ali i za stanovnike Avijatičarskog naselja, kojima je poboljšana veza sa centrom grada i Univerzitetom.

Gradski prevoz ide do nove želeničke stanice Foto: Kurir



Od Niša do Leskovca 120 km/h

Redovni putnički i železnički saobraćaj započeo je na pruzi Niš-Leskovac nakon završetka rekonstrukcije i modernizacije deonice između Niša i Brestovca u dužini od 22,8 kilometara.

Između ovih gradova će svakodnevno saobraćati šest pari regio-vozova. Putovanje između Niša i Leskovca trajaće oko 59 minuta, a vozovi će se zaustavljati na stanicama duž deonice. Pruga je projektovana za brzine do 120 km/h. Pre rekonstrukcije maksimalna dozvoljena brzina na pojedinim delovima pruge iznosila je 70 km/sat, dok su na pojedinim mestima bila uvedena ograničenja od 10 i 20 km/h.

Putnički voz Beograd-Budimpešta kreće u decembru

Ispitivanje ETCS sistema na mađarskoj deonici brze pruge Beograd-Budimpešta završeno je, tako da bi unutrašnji saobraćaj mogao da krene već u drugoj polovini oktobra, a međunarodni od decembra, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi.

- Nakon probnog testiranja pod punim opterećenjem tokom vikenda, sada je uspešno završeno i ispitivanje sistema ETCS za kontrolu i nadzor vozova, koji je od ključnog značaja za bezbedan prevoz putnika - naveo je Vitezi.

Izvođač radova mora da obavi i poslednje ugovorom predviđeno regulisanje geometrije koloseka u okviru garantnih obaveza.

- Reč je o poslu koji će trajati gotovo dva meseca. Biće izvršeno regulisanje staničnih koloseka i skretnica, kao i koloseka na otvorenoj pruzi, kako bi pruga i dugoročno bila pogodna za saobraćaj brzinom od 160 kilometara na sat.