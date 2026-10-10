Više neće zapadati u gužve do Petrovaradina! Nova stanica promenila putovanje Novosađana - ovo im olakšava život FOTO, VIDEO
- Na stanici su uređeni parking, biciklistička mesta i pešačko-biciklističke veze, a produžena je i autobuska linija 4 do novog stajališta.
- Za sada staju vozovi 'soko' i inter siti, dok je primena novog reda vožnje najavljena za 12. oktobar.
Novosađani više ne moraju da idu do Petrovaradina da bi se vozom prevezli do Beograda, Vrbasa, Subotice, da zapadaju u saobraćajne gužve i kreću znatno ranije od kuće. Otvaranjem novog železničkog stajališta na Rumenačkom putu ili, kako se zvanično zove, Tehničko-putničke stanice (TPS) Novi Sad 7. oktobra, odlazak na posao ili putovanje bilo kakvom drugom prigodom umnogome je olakšano.
Ekipa Kurira je juče ujutru bila s putnicima koji su čekali brzi "soko". Prva reakcija ista - više ne moraju da gube dragoceno vreme do Petrovaradina, koji je, nakon zatvaranja glavne železničke stanice u novembru 2024, postao mesto gde su se ukrcavali.
Sada je situacija drugačija.
- Nova stanica je pravo olakšanje. Ranije se dešavalo da nam treba više od sat vremena samo da stignemo do železničke stanice. Jutros sam došla peške i trebalo mi je dvadesetak minuta. Na Petrovaradinu su često radovi, pa smo neretko stajali u kolonama i gubili mnogo vremena. Sada je sve znatno jednostavnije - kaže za Kurir jedna od putnica koja svakodnevno dolazi vozom na posao u Beograd, za šta joj je potrebno samo 35 minuta.
Peronom prolaze putnici, neki s torbama u rukama, drugi užurbano gledaju na sat i proveravaju vreme polaska. Atmosfera je radna baš kao i svakog drugog jutra kad se ide na posao, samo što je ovog puta put do voza za mnoge kraći. Posebno zadovoljstvo građanima predstavlja i ono što se nalazi oko samog stajališta.
Ogroman parking
Na raspolaganju su 43 asfaltirana parking mesta, od kojih su dva namenjena osobama sa invaliditetom, a četiri taksi vozilima. Na dodatnom tucaničkom parkingu obezbeđena su još 103 mesta, dok je za bicikliste postavljeno 46 držača.
- Najviše mi se dopada što je parking uređen i što ima dovoljno mesta za automobile. Čini mi se da neće biti većih zastoja prilikom izlaska sa stanice, jer se u blizini nalaze bulevar i kružni tokovi. Za sve nas koji redovno putujemo ovo je veliko olakšanje - ističe drugi putnik.
Uređena je i pešačko-biciklistička staza duž Rumenačkog puta, a putnicima je na raspolaganju i podzemni pešački prolaz koji povezuje perone sa drugom stranom stanice. Na samom stajalištu postavljene su klupe, a obezbeđen je i natkriveni prostor za čekanje. Ipak, treba naglasiti i da je stajalište još u fazi uhodavanja. Aparati za kupovinu karata trenutno ne rade, a zabeležena su i manja odstupanja od predviđenog vremena polaska.
Putnici, međutim, kažu da zbog toga ne negoduju.
- Znamo da je testiranje u toku i nije nam problem da sačekamo. Najvažnije je da više ne moramo da provodimo sat vremena u prevozu do Petrovaradina - naglašavaju.
Za sada se na novom stajalištu zaustavljaju vozovi "soko", kategorije inter siti, dok je u narednim danima najavljeno testiranje režima saobraćaja i za ostale putničke vozove. Novi red vožnje, koji donosi izmene u organizaciji železničkog saobraćaja, trebalo bi da počne da se primenjuje 12. oktobra.
Radovi na stajalištu su, podsetimo, počeli krajem maja, a završeni su pre 1. oktobra.
Osim parkinga, perona i pristupnih staza, planirano je i dalje uređenje prostora. Iz Grada Novog Sada najavljeno je postavljanje informativnih tabli, natkrivenih autobuskih stajališta, kao i formiranje manje parkovske površine.
BROJKE
- 43 asfaltirana parking mesta
- 2 parking mesta namenjena osobama sa invaliditetom
- 4 parking mesta za taksi vozila
- 103 mesta na tehničkom parkingu
- 46 držača za bicikliste
Tokom testiranja novog režima saobraćaja, karte kupljene do ili od Petrovaradina važe i za stajalište TPS Novi Sad. Primena novog reda vožnje najavljena je za 12. oktobar, a informacije o polascima dostupne su na sajtu Srbijavoza i putem kol-centra 011/360-28-99.
Gradski i železnički prevoz
Putnicima je značajno i to što je novo železničko stajalište povezano s gradskim prevozom. Od 7. oktobra produžena je trasa autobuske linije 4, koja saobraća na trasi "Liman 4 - Centar - Železnička stanica (Rumenački put)". Autobusi sa Bulevara oslobođenja nastavljaju Bulevarom Jaše Tomića, Rumenačkom ulicom i Rumenačkim putem, sve do novog stajališta u okviru parking zone železničke stanice. Ista trasa koristi se i u suprotnom smeru, čime je uspostavljena direktna veza sa centralnim delovima grada, Futoškom pijacom, Bulevarom Mihajla Pupina i područjem Novosadskog univerziteta.
Pored autobuske linije 4, putnicima su na raspolaganju i 5, 14, 41, 42 i 43, čija se stajališta nalaze u blizini železničke stanice. Ovakva organizacija prevoza posebno je značajna za građane koji do voza dolaze iz različitih delova Novog Sada, ali i za stanovnike Avijatičarskog naselja, kojima je poboljšana veza sa centrom grada i Univerzitetom.
Od Niša do Leskovca 120 km/h
Redovni putnički i železnički saobraćaj započeo je na pruzi Niš-Leskovac nakon završetka rekonstrukcije i modernizacije deonice između Niša i Brestovca u dužini od 22,8 kilometara.
Između ovih gradova će svakodnevno saobraćati šest pari regio-vozova. Putovanje između Niša i Leskovca trajaće oko 59 minuta, a vozovi će se zaustavljati na stanicama duž deonice. Pruga je projektovana za brzine do 120 km/h. Pre rekonstrukcije maksimalna dozvoljena brzina na pojedinim delovima pruge iznosila je 70 km/sat, dok su na pojedinim mestima bila uvedena ograničenja od 10 i 20 km/h.
Putnički voz Beograd-Budimpešta kreće u decembru
Ispitivanje ETCS sistema na mađarskoj deonici brze pruge Beograd-Budimpešta završeno je, tako da bi unutrašnji saobraćaj mogao da krene već u drugoj polovini oktobra, a međunarodni od decembra, saopštio je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi.
- Nakon probnog testiranja pod punim opterećenjem tokom vikenda, sada je uspešno završeno i ispitivanje sistema ETCS za kontrolu i nadzor vozova, koji je od ključnog značaja za bezbedan prevoz putnika - naveo je Vitezi.
Izvođač radova mora da obavi i poslednje ugovorom predviđeno regulisanje geometrije koloseka u okviru garantnih obaveza.
- Reč je o poslu koji će trajati gotovo dva meseca. Biće izvršeno regulisanje staničnih koloseka i skretnica, kao i koloseka na otvorenoj pruzi, kako bi pruga i dugoročno bila pogodna za saobraćaj brzinom od 160 kilometara na sat.