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Braća Nedić iz mesta Lopatanj u opštini Osečina, čija je životna priča potresla javnost, sada imaju veliki razlog za osmeh.

Posle teških dana, neimaštine i života u gotovo ruiniranom domu, zimu koja dolazi dočekaće u toplom i uređenom domu, sa mnogo više sigurnosti, dostojanstva i nade.

Ova jedva pokretna braća do skoro su živela sa malo hrane, bez vode i ogreva, u uslovima koji su bili nedostojni čoveka. Svaki novi dan za njih bio je nova borba, a sada im je, zahvaljujući humanosti i ljudima velikog srca, pružena prilika za potpuno novi i lakši život.

Humanitarac Marko Nikolić ponovo je obišao braću Nedić, ali ovog puta doneo im je najlepše moguće vesti.

Obezbeđena su im nova invalidska kolica i nove štake, sprovedena im je voda, a obezbeđena su i drva za predstojeću zimu. Njihov dom je renoviran, dobili su novi nameštaj, belu tehniku, kao i dovoljno hrane za duži vremenski period.

Foto: Printscreen Instagram

Ono što je nekada bilo mesto tuge, hladnoće, neizvesnosti i svakodnevne borbe, danas je dom u kojem ponovo imaju razloga da veruju da može biti bolje. U njihove zidove vratili su se toplina, sigurnost i ono što im je dugo nedostajalo: osećaj da nisu sami.

Marko je podelio i fotografije novog doma braće, a uz njih napisao:

"Gledam ovu fotografiju i shvatam koliko je malo potrebno da nečiji svet ponovo dobije smisao. Nekome je ovo samo jedna obična fotografija, a za mene je ovo pobeda ljubavi nad patnjom, dobrote nad ravnodušnošću i ljudskosti nad svim onim što nas razdvaja. Nema tog novca, te nagrade, te medalje niti tog uspeha koji može da zameni osećaj kada znaš da si nekome promenio život nabolje! Jednog dana svi ćemo otići, ali ono što smo učinili za druge ostaće da živi. Zato nikada ne zaboravite: dela su večna! Dela su vidljiva! Ljubav ostavlja trag koji vreme ne može da izbriše! Hvala svakom dobrom čoveku koji je deo ove priče. Ovo nije pobeda jednog čoveka, ovo je pobeda svih nas koji verujemo da humanost još živi! Hajde da svi ostavimo po jedno veliko srce za braću Nedić! Neka osete koliko ljubavi postoji oko njih i koliko ljudi navija za njihovu sreću! Jer na kraju života neće biti važno koliko smo imali, već koliko smo života dotakli i koliko smo dobra iza sebe ostavili. Ljubav će spasiti svet", napisao je Nikolić.

Podsećanja radi, braća Nedić, o kojima je Telegraf ranije pisao, do pre mesec dana živela su u strašnim uslovima. Jedva pokretni, bez snage da naprave korak, iz dana u dan vodili su tešku i bolnu životnu bitku: bez vode u kući, sa malo hrane i bez ogreva za zimu koja dolazi.

Njihova svakodnevica teško je mogla da ostavi čoveka ravnodušnim. Ova braća puzala su po svom domu, jer im je svaki pokret predstavljao ogroman napor. Svaki novi dan donosio je novu borbu, a ono što je za većinu ljudi nešto sasvim uobičajeno – obrok, čaša vode, toplina doma i mogućnost da se čovek bez straha probudi u novom danu – za njih je dugo bilo nedostižno.

Kada je Marko Nikolić tada prvi put obišao braću, nije ostao samo na rečima. Pokrenuo je akciju koja je okupila ljude dobre volje i koja im je promenila život.

Danas, tamo gde je nekada vladala hladnoća, ponovo gori toplina. Tamo gde je bilo beznađe, pojavila se nada. A tamo gde su dvojica braće dugo mislila samo na to kako da prežive još jedan dan, sada mogu da počnu da razmišljaju o životu koji će biti dostojanstveniji.

Njihova priča još jednom podseća da čoveku ponekad nije potrebno mnogo da bi nekome promenio ceo svet. Nekada su dovoljni otvoreno srce, pružena ruka i odluka da ne okrenemo glavu od tuđe nevolje.

Kurir/Espreso/Telegraf.rs