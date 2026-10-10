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Fotografija jelovnika sa čuvenog broda “Galeb”, datiranog 1. januara 1977. godine, izazvala je veliko interesovanje na društvenim mrežama i probudila nostalgiju među korisnicima.

Na papiru su ostali zabeleženi obroci, namenjeni posadi, prvog dana nove godine, otkrivajući jedan mali, svakodnevni detalj života na plovilu koje je ušlo u jugoslovensku istoriju.

Titova "ploveća rezidencija"

Objava je privukla pažnju korisnika s ovih prostora, podsećajući ih na vreme SFRJ i budeći radoznalost o tome kako je izgledala svakodnevica na nekadašnjem školskom brodu Jugoslovenske ratne mornarice, koji je široj javnosti najpoznatiji kao “ploveća rezidencija” Josipa Broza Tita.

Ovaj put, u centru pažnje nisu bili politički susreti, državničke posete, ni velika istorijska zbivanja, već nešto mnogo jednostavnije i svima blisko - hrana.

Na papiru je zabeležen raspored konkretnih obroka za početak 1977. godine. Doručak je bio jednostavan - čaj i kranjska kobasica sa senfom. Za ručak, znatno bogatiji obrok - supa od kostiju sa zvezdicama, bečka šnicla, prženi krompir, dinstani grašak, salata od cvekle i kolač.

Večera je bila skromnija i sastojala se od jetrene paštete i voćnog kompota.

Simbol jugoslovenske pomorske istorije

Ovaj naizgled običan dnevni meni ima posebnu draž, jer predstavlja “mali prozor” u prošlost. Iza naziva jela krije se svakodnevni ritam posade koja je i tokom praznika morala da obavlja svoje dužnosti.

“Galeb“ je jedan od najprepoznatljivijih simbola jugoslovenske pomorske istorije. Izgrađen je 1938. godine u italijanskom brodogradilištu kao brod za prevoz banana, a nakon Drugog svetskog rata je rekonstruisan (1951. godine) i preuređen za potrebe Jugoslovenske ratne mornarice.

U martu 1953, Tito je krenuo “Galebom“ u prvu posetu Velikoj Britaniji. Tokom narednih godina, bivši predsednik Jugoslavije putovao je ovim brodom 14 puta, posetivši 18 zemalja na tri kontinenta - Evropi, Aziji i Africi - i uplovivši u 29 luka.

Visoke zvanice na "Galebu"

Palubom “Galeba“ prolazili su brojni državnici i članovi kraljevskih porodica. Među njima su bili britanski premijer Vinston Čerčil, etiopski car Hajle Selasije i marokanski kralj Hasan II.

Brod je ugostio i predstavnike nesvrstanih zemalja, ali i poznate naučnike, visoke vojne zvaničnike i umetnike, među kojima je bila Elizabet Tejlor.

Poslednje Titovo putovanje ovim brodom zabeleženo je 1979. godine.