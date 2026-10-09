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U pojedine osnovne i srednje škole u Beogradu jutros su stigle dojava o navodno postavljenim eksplozivnim napravama.

Obaveštenja su upućena putem elektronske pošte, nakon čega je usledila brza reakcija nadležnih službi.

Na teren su odmah upućene kontradiverzione (KD) ekipe Ministarstva unutrašnjih poslova kako bi izvršile detaljan pregled školskih objekata i prostorija.

Nakon izvršenih proverа, utvrđeno je da su sve dosadašnje dojave bile lažne i da su učenici i zaposleni bezbedni.

Škole u kojima su pregledi završeni nastavljaju sa redovnim aktivnostima i izvođenjem nastave. Nadležni organ nastavljaju rad na identifikaciji osoba koje su poslale lažne dojave.

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