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Prepoznajući važnost uloge koju reprezentativna policijska služba ima u uspešnom obavljanju policijskog posla u multietničkim društvima, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije bilo je domaćin konferencije „Rad policije u multietničkim društvima: zastupljenost, poverenje i novi bezbednosni izazovi“ u Palati Srbija u Beogradu, 8. oktobra 2026. godine.

Ovu konferenciju zajednički su organizovale Misija OEBS-a u Srbiji, Visoki komesar OEBS-a za nacionalne manjine (VKNM) i Jedinica za strateška policijska pitanja Sekretarijata OEBS-a (TNTD/SPM), u znak obeležavanja 20. godišnjice Preporuka Visokog komesara OEBS-a za nacionalne manjine o radu policije u multietničkim društvima („Preporuke za rad policije“).

Pomoćnik direktora policije Željko Brkić otvorio je konferenciju zajedno sa visokim komesarom OEBS-a za nacionalne manjine Kristofom Kampom, šefom Misije OEBS-a u Srbiji Marcelom Peškom i šefom Odeljenja za strateška pitanja policije Sekretarijata OEBS-a Umbertom Severinijem. Među učesnicima je bilo oko 60 predstavnika/ca Ministarstva unutrašnjih poslova, nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji i institucija OEBS-a, uključujući i predstavnike policije iz Finske, Irske i Holandije. „Sastav policijskih snaga treba da odslikava demografsku strukturu stanovništva jer se na taj način direktno gradi inkluzivnost i uklanjaju jezičke barijere,“ rekao je Brkić.

„Policijska služba koja odslikava raznolikost društva kojem služi, u boljem je položaju da zasluži poverenje svake zajednice,“ rekao je Kamp. „Dvadeset godina kasnije, Preporuke za policijski rad ostaju praktična referenca za države učesnice OEBS-a, a mi nastavljamo da razmatramo dalji razvoj preporuka kako bi bile primenjive u novim okolnostima, uključujući uticaj novih tehnologija,“ rekao je Kamp. „Dugogodišnje partnerstvo Misije sa Srbijom doprinelo je unapređenju inkluzivnijeg pristupa policijskom radu koji je usmeren ka zajednici, uključujući i podršku većem učešću nacionalnih manjina u policijskoj službi. Policijska služba koja odslikava raznolikost društva kojem služi može ojačati poverenje javnosti, poboljšati komunikaciju sa zajednicama i doprineti efikasnijem policijskom radu. Iskustvo Srbije takođe nudi vredne pouke drugim državama učesnicama OEBS-a koje rade na izgradnji inkluzivnih, reprezentativnih i pouzdanih policijskih službi,“ rekao je Peško. „Sprovođenje zakona je najefikasnije kada prepozna i odgovori na potrebe svih članova zajednice. Nove tehnologije nude važne mogućnosti policiji da poboljša angažovanje sa svim delovima društva i odgovori na bezbednosne izazove, ali takođe predstavljaju jasne rizike koje treba pažljivo razmotriti i za njih naći odgovor. Svojim sveobuhvatnim pristupom bezbednosti, OEBS je naročito u poziciji da podrži države da iskoriste potencijal novih tehnologija u odgovornom radu policije,“ rekao je Severini. Na prvoj sesiji razmotrene su inicijative Ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa zastupljenošću nacionalnih manjina u policijskoj službi, uključujući aktivnosti sa različitim zajednicama. Predstavnik Nacionalnog saveta bugarske nacionalne manjine u Srbiji istakao je konkretne rezultate i razvijene dobre prakse.