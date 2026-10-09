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Opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje najoštrije osuđuje vandalski čin koji se dogodio tokom noći, kada je razbijen izlog prostorija naše stranke u Arilju.

Ovaj nemili događaj desio se u vreme posete Milice Đurđević Stamenkovski, predsednice Srpske stranke Zavetnici, ariljskom kraju, gde je u selu Mirosaljci obišla porodicu Čakarević, koja ima trinaestoro dece, i razgovarala sa meštanima o njihovom svakodnevnom životu, potrebama i izazovima sa kojima se suočavaju.

Foto: Instagram

- Dok je naša predsednica boravila među narodom, pružajući podršku višečlanim porodicama i razgovarajući sa građanima, nepoznata lica su tokom noći oštetila stranačke prostorije u Arilju - navodi se u saopštenju.

Kažu da bez obzira na politička uverenja i razlike u stavovima, nasilje, vandalizam i uništavanje tuđe imovine ne mogu i ne smeju biti način izražavanja političkog neslaganja u jednom demokratskom društvu.

Foto: Instagram

Odbor očekuje od nadležnih organa da utvrde sve okolnosti ovog događaja, identifikuju odgovorne i preduzmu zakonom predviđene mere.

- Ovakvi postupci nas neće pokolebati u nameri da nastavimo da budemo uz svoj narod, da podržavamo porodice sa više dece, da obilazimo naša sela i razgovaramo sa građanima o pitanjima koja su od suštinskog značaja za budućnost Srbije. Naša snaga su porodice, naša budućnost su deca, a naša obaveza je da budemo uz svoj narod - navodi se u saopštenju.

Opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje nastaviće da deluje odgovorno, dosledno svojim principima i uverenju da se svaki politički spor mora rešavati mirno i u skladu sa zakonom.

"Samo ujedinjena Srbija može pobediti", saopštio je opštinski odbor Srpske stranke Zavetnici Arilje.