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Vojnici na služenju vojnog roka generacije „septembar 2026", koji su raspoređeni u centre za osnovnu obuku u Somboru, Valjevu i Leskovcu, prošli su svoje prvo stacionarno logorovanje u terenskim uslovima na poligonima Vojske Srbije.

Ovaj oblik praktične obuke na terenu prolaze vojnici svih specijalnosti na kraju prve faze osposobljavanja u Vojsci Srbije. Cilj je da se u praksi provere i primene stečena znanja i sposobnosti za izvršavanje osnovnih borbenih zadataka na bojištu, ali i da se vojnici naviknu na život i rad u terenskim uslovima.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana





Na vojnim kompleksima „Belo polje – Boričevac" i „Đenovac" u Valjevu, vojnici raspoređeni u Drugi centar za obuku prethodnih dana su uvežbavali taktičke radnje i postupke u odbrani i napadu, uključujući orijentaciju, osmatranje, maskiranje, kretanje u okviru borbenih grupa na bojištu i izvođenje izviđačkih patrola, pri čemu su koristili novouvedeno pešadijsko naoružanje i savremenu balističku opremu.

Po rečima načelnika Odseka za obuku u Komandi Drugog centra za obuku majora Željka Popratnjaka, jedan od ciljeva logorovanja je da se u terenskim uslovima realizuju sve najvažnije teme iz taktičke obuke vojnika u ovoj fazi osoposobljavanja, ali i da se provere logistički elementi u pružanju logističke podrške i elementi telekomunikaciono-informatičkog obezbeđenja u uspostavljanju i održavanju planiranih komunikacija.

Foto: Darimir Banda/MC Odbrana





U okviru logorovanja realizovan je i kondicioni marš u dužini od 10 kilometara, radi unapređenja opšte fizičke izdržljivosti vojnika, odnosno njihove sposobnosti za suprostavljanje zamoru i za izvršavanje zadataka pod povećanim psihofizičkim opterećenjem.

Po povratku s terena očekuje ih provera obučenosti, na kojoj će pokazati koliko su osposobljeni za individualne zadatke, posle čega će biti upućeni u centre za specijalističku obuku na osposobljavanje za dužnosti za koje su regrutovani.