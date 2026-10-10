Zadržavanja za kamione na ovom prelazu: Oglasio se AMSS, radovi i obustave saobraćaja na više deonica
- Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko sat vremena na izlaz iz zemlje, dok na ostalim prelazima i naplatnim rampama nema zadržavanja.
- Zbog radova do 26. oktobra vozila ka aerodromu Nikola Tesla preusmeravaju se na 'Put za Muzej'.
- Saobraćaj će biti privremeno obustavljen na deonici Bor-Slatina 13. oktobra od 13 do 15 časova, uz najavljenu kišu koja može otežati vožnju.
Kamioni čekaju sat vremena na izlaz iz zemlje samo na prelazu Batrovci, ukazuju podaci granične policije.
JP "Putevi Srbije" navode da na ostalim prelazima, kao i na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.
Na deonici petlja Aerodrom-petlja Aerodrom "Nikola Tesla" (u smeru ka aerodromu) zbog radova koji će potrajati do 26. oktobra vozila koja se kreću u tom smeru biće preusmeravana na saobraćajnicu "Put za Muzej".
Saobraćaj će privremeno biti obustavljen na deonici Bor-Slatina zbog radova na pripremi terena za izgradnju transformatorske stanice, u utorak 13. oktobra, od 13 do 15 časova.
Alternativni putni pravac je deoninca Bor-Zaječar, dok je alternativni putni pravac za Majdanpek preko državnog puta Jasikovo-Bor.
U drugom delu današnjeg dana očekuje se kiša, koja može uticati na bezbednost saobraćaja, naveli us iz Auto-moto saveza Srbije.
Kurir.rs/Beta