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Kamioni čekaju sat vremena na izlaz iz zemlje samo na prelazu Batrovci, ukazuju podaci granične policije.

JP "Putevi Srbije" navode da na ostalim prelazima, kao i na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.

Na deonici petlja Aerodrom-petlja Aerodrom "Nikola Tesla" (u smeru ka aerodromu) zbog radova koji će potrajati do 26. oktobra vozila koja se kreću u tom smeru biće preusmeravana na saobraćajnicu "Put za Muzej".

Saobraćaj će privremeno biti obustavljen na deonici Bor-Slatina zbog radova na pripremi terena za izgradnju transformatorske stanice, u utorak 13. oktobra, od 13 do 15 časova.

Alternativni putni pravac je deoninca Bor-Zaječar, dok je alternativni putni pravac za Majdanpek preko državnog puta Jasikovo-Bor.

U drugom delu današnjeg dana očekuje se kiša, koja može uticati na bezbednost saobraćaja, naveli us iz Auto-moto saveza Srbije.