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Od subote, 3. oktobra, na Kurir televiziji se emituje dokumentarni serijal “Američki san na srpski način”, u terminu subotom i nedeljom od 11.30. 

Danas, u četvrtoj epizodi, pogledajte priču o Dejvidu Vujiću, čuvenom naučniku i članu sprske sedmorke, koji je učestvovao u svemirskoj misiji Apolo

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Foto: Promo

Ovo je dokumentarni serijal o devetoro Srba koji su uspeli da ostvare svoj san u Sjedinjenim Američkim Državama, priča o tome kako su odoleli svim preprekama i iskušenjima i zahvaljujući svom znanju, stručnosti i predanom radu, uspeli da izgrade zavidne karijere i učine svoje ime prepoznatljivim i poštovanim u Americi, pa i mnogo šire.

Da put nije bio ni malo lak, da je zahtevao velika odricanja, pa i bolne trenutke, da je izazova i iskušenja bilo na svakom koraku, čućete iz priče svakog od njih. A svaka ima svoj tok i svoje specifičnosti.

Ono što je svima zajedničko je da su im koreni srpski, da su uspeli, da su pokazali koliko vrede i da ponosno stoje iza svog imena. Ono što ih razlikuje jeste da su svoje uspehe upisali u najrazličitijim oblastima, počevši od nauke, umetnosti, medicine, pa sve do preduzetništva i humanitarnog rada.

Američki san na srpski način Foto: Promo

Naši gledaoci će kroz serijal imati prilike da upoznaju i sledeće uspešne ljude:

  • Milana Milisavljevića, prvog violistu čuvene Metropolitan opere

  • Danijelu Sremac, predsednicu Srpskog instituta u SAD

  • Slobodana Babovića, instruktora padobranstva i čoveka koji iza sebe ima preko 18.000 skokova

  • Dušana Pekovića, psihijatra koji živi i radi u Njujorku, čiji pacijenti su bili i mnoge poznate ličnosti iz Holivuda

  • Ivonu Aksentijević, čuvenu doktorku i naučnicu, ženu svetske karijere u oblasti nauke i medicine, ali i majku pet ćerki

Ne propustite, subotom i nedeljom od 11.30 na Kurir televiziji! 