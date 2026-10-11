DOKUMENTARNI SERIJAL “AMERIČKI SAN NA SRPSKI NAČIN” SUBOTOM I NEDELJOM OD 11.30 NA KURIR TELEVIZIJI; u današnjoj epizodi priča o Dejvidu Vujiću
Od subote, 3. oktobra, na Kurir televiziji se emituje dokumentarni serijal “Američki san na srpski način”, u terminu subotom i nedeljom od 11.30.
Danas, u četvrtoj epizodi, pogledajte priču o Dejvidu Vujiću, čuvenom naučniku i članu sprske sedmorke, koji je učestvovao u svemirskoj misiji Apolo
Ovo je dokumentarni serijal o devetoro Srba koji su uspeli da ostvare svoj san u Sjedinjenim Američkim Državama, priča o tome kako su odoleli svim preprekama i iskušenjima i zahvaljujući svom znanju, stručnosti i predanom radu, uspeli da izgrade zavidne karijere i učine svoje ime prepoznatljivim i poštovanim u Americi, pa i mnogo šire.
Da put nije bio ni malo lak, da je zahtevao velika odricanja, pa i bolne trenutke, da je izazova i iskušenja bilo na svakom koraku, čućete iz priče svakog od njih. A svaka ima svoj tok i svoje specifičnosti.
Ono što je svima zajedničko je da su im koreni srpski, da su uspeli, da su pokazali koliko vrede i da ponosno stoje iza svog imena. Ono što ih razlikuje jeste da su svoje uspehe upisali u najrazličitijim oblastima, počevši od nauke, umetnosti, medicine, pa sve do preduzetništva i humanitarnog rada.
Naši gledaoci će kroz serijal imati prilike da upoznaju i sledeće uspešne ljude:
Milana Milisavljevića, prvog violistu čuvene Metropolitan opere
Danijelu Sremac, predsednicu Srpskog instituta u SAD
Slobodana Babovića, instruktora padobranstva i čoveka koji iza sebe ima preko 18.000 skokova
Dušana Pekovića, psihijatra koji živi i radi u Njujorku, čiji pacijenti su bili i mnoge poznate ličnosti iz Holivuda
Ivonu Aksentijević, čuvenu doktorku i naučnicu, ženu svetske karijere u oblasti nauke i medicine, ali i majku pet ćerki
Ne propustite, subotom i nedeljom od 11.30 na Kurir televiziji!