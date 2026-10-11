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Jeziva nesreća dogodila se u petak uveče u Sopotu u naselju Stojnik, kada su baku M. A. (77) napali stršljenovi dok se nalazila u dvorištu!

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je roj stršljenova napao nesrećnu ženu u dvorištu, prilikom čega su je izujedali u predelu glave. M. A. je nakon toga pala na zemlju bez znakova života.

O svemu je obaveštena hitna služba doma zdravlja u Sopotu, koja je brzo stigla i pokušala reanimaciju, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa i lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

Telo nesrećne žene prevezeno je u Institut za sudsku medicinu na obduciju kako bi se uvrdio uzrok smrti.