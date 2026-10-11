Slušaj vest

Jeziva nesreća dogodila se u petak uveče u Sopotu u naselju Stojnik, kada su baku M. A. (77) napali stršljenovi dok se nalazila u dvorištu!

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je roj stršljenova napao nesrećnu ženu u dvorištu, prilikom čega su je izujedali u predelu glave. M. A. je nakon toga pala na zemlju bez znakova života.

O svemu je obaveštena hitna služba doma zdravlja u Sopotu, koja je brzo stigla i pokušala reanimaciju, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa i lekari su samo mogli da konstatuju smrt.

Telo nesrećne žene prevezeno je u Institut za sudsku medicinu na obduciju kako bi se uvrdio uzrok smrti.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

Kurir.rs/ Telegraf.rs

Ne propustiteDruštvoMilorada iskasapio roj stršljenova: Vladica otkrio kobnu grešku, ovo nikako ne radite kad ih vidite
shutterstock-1221533062.jpg
Društvo(VIDEO) LJUDI POZVALI VLADICU U POMOĆ, A ONDA JE USLEDIO ŠOK! Popeo se na tavan kuće i pretrnuo od prizora: VIŠE OD 2.000 NJIH na samo nekoliko metara od ljudi!
download.png
DruštvoSlobodan iz Valjeva bio 3 dana u komi zbog uboda stršljena: "Nisam mogao da dišem, imao sam duplu dozu otrova"
Stršljen i vozilo Hitne pomoći
DruštvoDoktorka otkriva kada ubodi osa i stršljena postaju opasni po život: Ovo je jedini način da spasite živu glavu
hitna pomoć ose osa