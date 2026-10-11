U Sopotu se dogodila tragična nesreća: baku (77) napali stršljenovi dok je bila u dvorištu, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Društvo
Horor u Sopotu! Roj stršljenova napao baku (77) u dvorištu, žena preminula
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Jeziva nesreća dogodila se u petak uveče u Sopotu u naselju Stojnik, kada su baku M. A. (77) napali stršljenovi dok se nalazila u dvorištu!
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila kada je roj stršljenova napao nesrećnu ženu u dvorištu, prilikom čega su je izujedali u predelu glave. M. A. je nakon toga pala na zemlju bez znakova života.
O svemu je obaveštena hitna služba doma zdravlja u Sopotu, koja je brzo stigla i pokušala reanimaciju, ali nesrećnoj ženi nije bilo spasa i lekari su samo mogli da konstatuju smrt.
Telo nesrećne žene prevezeno je u Institut za sudsku medicinu na obduciju kako bi se uvrdio uzrok smrti.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
Kurir.rs/ Telegraf.rs
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