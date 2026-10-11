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Aleksandar Vučić, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija i kandidat za budućeg premijera Srbije, i danas svojom škodom obilazi Srbiju i razgovara sa narodom.

U 12 sati počeo je skup u Zrenjaninu na kojem ga je dočekala masa pesmom i povicima "Aco, Srbine"

- Hoću i ja da kisnem s vama! Pokušali su da nam unište državu i podele porodicu!, rekao je pred masom građana koja je aplauzima pozdravljala njegove planove da posle Linglonga u Zrenjanin, Žitište i druga mesta dovede još velikih investitora.

"Od Zrenjanina do Beograda 35 minuta"

Vučić je kazao i da će do 2028. biti gotova 24km puta Zrenjanin - Beograd, a do 2030. kompletno sve pa će se od Zrenjanina do Beograda stizati za 35 minuta. Dodao je i da dolazi nova magnetna rezonanca ali da su mu najveći san banatske pruge.

- Tek tada će Banat da procveta! Uložićemo mnogo novca u Banat!, dodao je on rekavši da ako želimo da nam zemljom upravljaju stranci i ambasadori onda 25. oktobra treba da glasamo za plenume.

- Ove što su hteli zemlju da nam sruše da pošaljemo u istoriju, a obraćam se svima mojih godina i starijima da je glas za ovu našu listu glas i za svakog mladog čoveka iako oni to u ovom trenutku možda i ne razumeju, rekao je Vučić zahvalivši se na veličanstvenom dočeku.

Vučić danas prisustvuje skupu u Zrenjaninu s početkom u 12 sati