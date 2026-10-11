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Čuveni beogradski ugostitelj Dragan Vuletić Zlatnik preminuo je 9. oktobra u 76. godini. 

Porodica se potresnom čituljom oprostila od pokojnika, uz poslednji poziv svima koji žele da mu odaju počast da prisustvuju njegovoj sahrani u ponedeljak na Zemunskom groblju.

- Sahrana će se obaviti u ponedeljak 12. oktobra na Zemunskom groblju u 14 časova. Opelo počinje u 13.30 sati - navodi se u prvoj čitulji, dok u drugoj stoji:

- Dragi naš Gagi, s ponosom ćemo čuvati uspomenu na tebe i ljubav koju si nam ostavio. Zauvek ćeš biti deo naše porodice, naših srca, naših života. Nedostaješ nam neizmerno.

Čitulja Draganu Vuletiću
Čitulja Draganu Vuletiću Foto: Kurir

Ko je bio Dragan Vuletić?

Dragan Vuletić, poznat i po nadimcima Kreza i Kreza Zlatnik, je čuveni srpski ugostitelj iz Beograda i dugogodišnji vlasnik restorana i hotela "Zlatnik" u Zemunu.

Bio je autoprevoznik, družio se sa lokalnim mangupima, a muzika mu je bila porok. Iz inata je otvorio restoran i u njemu u sledeće skoro četiri decenije ugostio ceo svet. Dočekao je dva i po miliona gostiju, 15 predsednika država, ambasadore, holivudske zvezde, najveće srpske umetnike, književnike, sportiste, sveštenike, čak i Jovanku Broz.

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