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Čuveni beogradski ugostitelj Dragan Vuletić Zlatnik preminuo je 9. oktobra u 76. godini.

Porodica se potresnom čituljom oprostila od pokojnika, uz poslednji poziv svima koji žele da mu odaju počast da prisustvuju njegovoj sahrani u ponedeljak na Zemunskom groblju.

- Sahrana će se obaviti u ponedeljak 12. oktobra na Zemunskom groblju u 14 časova. Opelo počinje u 13.30 sati - navodi se u prvoj čitulji, dok u drugoj stoji:

- Dragi naš Gagi, s ponosom ćemo čuvati uspomenu na tebe i ljubav koju si nam ostavio. Zauvek ćeš biti deo naše porodice, naših srca, naših života. Nedostaješ nam neizmerno.

Čitulja Draganu Vuletiću Foto: Kurir

Ko je bio Dragan Vuletić?

Dragan Vuletić, poznat i po nadimcima Kreza i Kreza Zlatnik, je čuveni srpski ugostitelj iz Beograda i dugogodišnji vlasnik restorana i hotela "Zlatnik" u Zemunu.