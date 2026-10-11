Društvo
AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri: Teretnjaci na Batrovcima čekaju 4 sata, evo gde su još zadržavanja
- Kamioni na Batrovcima ka Hrvatskoj čekaju četiri sata, na Šidu oko tri, a na Bezdanu oko 90 minuta; putnička vozila na Batrovcima oko 30 minuta.
- Na prelazu Kelebija sa Mađarskom teretnjaci čekaju oko 60 minuta, dok na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji nema gužvi.
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Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju puna četiri sata, a putnička vozila oko 30 minuta, ukazuju podaci granične policije prikupljeni u 17 časova.
Teretnjaci na prečazu Šid sa istom državom na izlaz čekaju oko tri sata, a na Bezdanu (takođe Hrvatska) oko 90 minuta, navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije".
Pored graničnih prelaza sa Hrvatskom, jedina duža zadržavanja za kamione beleže se na prelazu Kelebija sa Mađarskom, oko 60 minuta.
Na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji nema gužvi.
Zbog radova na natputnjaku, na deonici petlja Markovac-petlja Velika Plana, od juče su u u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna, dok je u smeru ka Nišu zauzeta zaustavna saobraćajna traka.
Kurir.rs/Beta
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