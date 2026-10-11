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Kamioni na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na izlaz iz zemlje čekaju puna četiri sata, a putnička vozila oko 30 minuta, ukazuju podaci granične policije prikupljeni u 17 časova.

Teretnjaci na prečazu Šid sa istom državom na izlaz čekaju oko tri sata, a na Bezdanu (takođe Hrvatska) oko 90 minuta, navodi se u saopštenju JP "Putevi Srbije".

Pored graničnih prelaza sa Hrvatskom, jedina duža zadržavanja za kamione beleže se na prelazu Kelebija sa Mađarskom, oko 60 minuta.

Na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji nema gužvi.

Zbog radova na natputnjaku, na deonici petlja Markovac-petlja Velika Plana, od juče su u u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna, dok je u smeru ka Nišu zauzeta zaustavna saobraćajna traka.

Kurir.rs/Beta

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