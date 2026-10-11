Društvo
"Vaspitaj dečaka, podigao si čoveka - vaspitaj devojčicu, vaspitao si celu naciju" Ministarka Stamenkovski se oglasila povodom Međunarodnog dana devojčica
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se povodom Međunarodnog dana devojčica.
- Pročitala sam, a priznajem da nisam znala, da je danas Međunarodni dan devojčica. I to me je podsetilo na ovaj susret sa malom Andreom. Kažu: Vaspitaj dečaka, podigao si čoveka, vaspitaj devojčicu, vaspitao si celu naciju.
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