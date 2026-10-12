Slušaj vest

Grejna sezona zvanično počinje u četvrtak 15. oktobra, ali zbog zahlađenja veći deo sistema daljinskog grejanja danas će početi sa toplim probama.

Direktor Poslovnog udruženja Toplane Srbije Dejan Stojanović rekao je da će, shodno spoljašnjim temperaturama, ali i u skladu sa odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, veći deo sistema daljinskog grejanjadanas početi sa takozvanim toplim probama.

- Shodno spoljašnjim temperaturama vazduha, mi ćemo pratiti i ispunjavati svoju zakonsku obavezu u duhu onoga šta nam vreme bude nalagalo - rekao je Stojanović za RTS i dodao da su sve toplane tehnički spremne za početak grejne sezone.

Naveo je da radijatori neće odmah biti vreli već u skladu sa propisanim režimom i apelovao na građane da, dok se sistem ne uspostavi, prijavljuju samo ozbiljnije kvarove, kao što su veća curenja čitavih objekata.

- Podsetio bih da je sistem bio van funkcije prethodnih šest meseci, znamo da uvek imamo te 'dečje bolesti' na početku grejne sezone, jer nije to termoakumulaciona peć, pa sad vi sa nule upalite na jedinicu i toplota odmah krene. Znači, biće sve u skladu sa propisanim uslovima - rekao je Stojanović, prenosi Tačno.