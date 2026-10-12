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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić na predizbornom skupu u Zrenjaninu ukazao je da su blokaderi pokušali da sruše državu, sve vrednosti i da kažu da neki drugi spolja bolje znaju kako treba Srbija da bude uređena.

Poručuje da su izbori 25. oktobra odlučujući, pozivajući građane da budu disciplinovani i odgovorni kako bi bez greške priveli kraju izbornu kampanju i pobedili na izborima. Na skupu ga je dočekao veliki broj građana, a zajedno su, uprkos velikom pljusku otpevali pesmu "Ruzmarin".

1/16 Vidi galeriju Vučić na skupu u Zrenjaninu Foto: Printscreen/Informer

Sa jedne strane imamo Aleksandra Vučića koji deli poruke mira, po kiši drži govore o ambicijama Srbije sa građanima Zrenjanina, brani naše strateške interese i poboljšava životni standard. Dok sa druge strane imamo nasilnu opciju kojima su pretnje smrću, uvrede i zastrašivanje postale svakodnevni deo govora, a naročito prema ženama.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su trpeli i analizirali nasilje blokadera bili su Dina Vučinić, kandidatkinja na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i Nebojša Perović, advokat.

Napadi blokadera na građane

Vučinić je sa ove vremenske distance rekla da je država trebalo konkretnije da reguje na svako nasilje koje su blokaderi sproveli nad građanima u protekle dve godine.

- Zapravo sam shvatila da smo trebali da reaguje na sve napade u protekle dve godine. Uvek sam u dilemi da li sam dovoljno hrabra da prijavim svaki napad, ali oni su štetni za mene, porodicu i građane. Naime, u petak sam išla po starije dete u školu, a sa desne strane mi je prišao automobil, situacija je bila neprirodna, a moglo se čuti da mi preti smrću i vređa majku. Na moje spuštanje prozora uzviknuo je "Ćacika, nećeš više voziti auto" i pokazao na tzv. studente koji su bili okupljeni na raskrsnici i rekao "uskoro završavate ti i tvoji, pobićemo vas, ološi". Shvatila sam, pošto je dete trebalo da bude sa mnom, da moram to da prijavim. Taj čovek je mene pratio, znao mi automobil i nije bio slučajni prolaznik. On je testiran na narkotike i bio je pozitivan na kokain. Ja sam pune dve godine svašta trpela, dolazili su mi i na kućnu adresu - započela je Vučinić.

05:21 "ĆACIKA, NEĆEŠ VIŠE VOZITI AUTO" Dina Vučinić pretrpela horor na ulici: "Išla sam po dete, a dobila pretnje smrću" Izvor: Kurir televizija

Pričajući o horor situaciji koja joj se desila naizgled uobičajenog popodneva, ona je rekla da histerija u nasilnim blokaderskim redovima raste jer postaju svesni da će izgubiti na izborima.

- To je njihova politika, samo je pitanje dana kada će se pokazati u svojem pravom svetlu. Kako vreme odmiče, verovatno je histerija kod njih sve veća jer znaju da će izgubiti izbore i da neće ništa postići mržnjom. Imaju poseban pik na žene, a koleginicama sam rekla da su i one sigurno targetirane, baš kao što je i onaj čovek targetirao mene. Nekoliko puta se naginjao ispod sedišta, kao da će nešto da dohvati, verovatno da bi me dodatno uplašio - rekla je Vučinić za Kurir.

Pravna analiza

Perović ističe da se radi o ugrožavanju sigurnosti, kao i to da je policija privela dotično lice, pa je izneo pogled na ovakvu vrstu nasilja sugerišući da ono ne sme nikako da se dešava, pogotovo u politici jer tu postoje izbori.

- Radi se o krivičnom delu ugrožavanje sigurnosti usmerenoj prema predstavnicima vlasti, a policija je privela lice koliko znam. Ovo nije više toliko neuobičajeno, ali ovakve stvari ne smeju da se deašvaju. Kada se desi tuče među navijačima, mi se svi pitamo koliko je sigurno ići na utakmice, ali kada se radi o politici, tu nikada ne bi smelo da dođe do sukoba, vređanja ili bilo čega sličnog. Ako ljudi nisu zadovoljni, postoje izbori i oni su jedini ispravni način da se vlast smeni ukoliko ne odgovara društvu. Niko ne sme sebi da da za pravo da je on iznad svih i da on selektuje ko je dobar, a ko ne - rekao je Perović.

Pokušali da podele porodice

Vučinić je spomenula i objektivno nasilje i mržnju koju blokaderi pokušavaju da poseju u sve pore društva.

Foto: Kurir Televizija

- Imamo samo bes koji je prerastao u blokade, pokušali su da nam blokiraju život, raskrsnice, da podele porodice, blokirali su obrazovanje. Sada, rekla sam i kolegama, da budemo oprezni jer će 25. ići ciljano na nas, a naročito žene. Znate i sami, 25. naravno da će žene da odluče, ali i sada apelujem na žene da tog datuma uzmu olovke u ruke i da zaokruže onu opciju za koju znaju da je dobra za porodicu i društvo. Nećemo da se plašimo ovakvih ljudi i pretnji, hajde da stavimo tačku na to i da završimo sa svime. Ja se bavim politikom, majka sam dvoje dece, zašto sam zaslužila da mi dolaze na kućnu adresu. Ja to nikada ne bih učinila svojim političkim protivnicima. Spremna sam da trpim kritike, ipak sam svesna da se bavim javnim poslom, tu sam da javno odgovaram ako nešto ne završim, ali nemojte da pretite, ja živim i krećem se normalno, idem po svoju decu, ne želim da razmišljam ko sa strane želi da naudi meni i porodici - ističe Vučinič.

Vučinić je komentarisala konkretno čoveka koji joj je pretio, pa je rekla da ćemo štošta o njemu saznati nakon istrage, kao i to da je ovo stereotipno ponašanje blokadera.

- On se nalazi trenutno u pritvoru, a svašta nešto ćemo otkriti, da li se bavio mojim životom, registracijom mog auta, zašto je bio pozitivan na kokain i kakva mu je prošlost. Čini mi se da je ovo prototip blokadera. On je bio u automobilu od 80.000 evra, potpuno nov iz fabrike. Blokader na kokainu u automobilu od 80.000 evra meni preti smrću i svima oko mene - rekla je Vučinić.

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