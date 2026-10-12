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U Domu Narodne skupštine Republike Srbije predstavljeni su projekti za unapređenje uslova rada i boravka u ustanovama socijalne zaštite, za čiju je realizaciju u 13 ustanova opredeljeno blizu 38 miliona dinara iz sredstava prikupljenih po osnovu oportuniteta.

Tim povodom, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski zahvalila je ministru pravde Nenadu Vujiću i Ministarstvu pravde na podršci i prepoznavanju značaja ulaganja u sistem socijalne zaštite, ističući da ovakvi projekti donose konkretna poboljšanja u svakodnevnom životu korisnika.

„Kada govorimo o ovim projektima, važno je da istaknemo šta oni zaista znače ljudima. Za nekoga će to biti toplija soba tokom zime, za nekoga sigurnije kretanje kroz ustanovu, a za mnoge kvalitetniji obroci i bolji uslovi boravka. Iza svakog od ovih ulaganja stoji konkretna potreba čoveka i naša obaveza da na tu potrebu odgovorimo“, istakla je ministarka.

1/14 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski predstavila projekte za socijalnu zaštitu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je naglasila da socijalna zaštita nije isključiva odgovornost jednog ministarstva, već zajednički zadatak državnih institucija i društva u celini.

„Napredak u oblasti socijalne zaštite ne može biti odgovornost samo ministarstva koje je za nju nadležno. Neophodno je da sve naše institucije budu deo tog procesa, jer samo zajedničkim radom možemo izgraditi stabilniji, efikasniji i humaniji sistem, koji će odgovarati stvarnim potrebama građana“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je ukazala da će opredeljena sredstva omogućiti nabavku neophodne opreme, unapređenje higijenskih uslova, sanaciju sistema grejanja i krovova, kao i poboljšanje uslova za pripremu hrane i svakodnevni boravak korisnika.

Prema njenim rečima, značaj ovih ulaganja ogleda se i u stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih, koji svojom svakodnevnom posvećenošću nose sistem socijalne zaštite.

Ona je istakla da podrška ustanovama socijalne zaštite, kao i obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, predstavlja važan deo odgovorne državne politike, u čijem središtu moraju biti čovek, njegovo dostojanstvo i kvalitet života.

„To su politike koje imaju ljudski lik, jer se ne završavaju na rečima i obećanjima, već se prepoznaju po konkretnim rezultatima. NJihov smisao je u tome da svaki čovek, a posebno onaj kome je podrška najpotrebnija, oseti da država brine o njemu“, naglasila je ministarka.

Đurđević Stamenkovski izrazila je uverenje da će dodeljena sredstva biti iskorišćena odgovorno, transparentno i namenski, najavivši nastavak saradnje sa ministrom pravde Nenadom Vujićem, kao i zajedničke obilaske ustanova radi uvida u rezultate realizovanih projekata.