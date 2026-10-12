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Država najavljuje nastavak ulaganja u zdravstveni sistem, nove i rekonstruisane zdravstvene ustanove, savremenu dijagnostičku opremu i nove lekove, dok je od avgusta na snazi trajno pojeftinjenje pojedinih terapija, koje pacijentima donosi značajne uštede.

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", najavio je velika ulaganja u zdravstvo, ističući da je zdravlje najpreča i najvažnija stvar. Planovi obuhvataju završetak zdravstvenih objekata širom zemlje, nabavku savremene medicinske opreme i dostupnost novih lekova, dok su istovremeno već uvedene mere kojima se smanjuju troškovi pojedinih terapija za građane.

Prema najavi, u naredne dve do dve i po godine za završetak 69 zdravstvenih objekata u 60 opština i gradova biće izdvojeno više od 1,3 milijarde evra. U planu su nove i rekonstruisane bolnice i domovi zdravlja, kao i njihovo opremanje savremenom dijagnostičkom opremom, uključujući skenere, mamografe i aparate za magnetnu rezonancu.

Cilj najavljenih ulaganja jeste unapređenje zdravstvene zaštite, bolji uslovi za lečenje i veća dostupnost dijagnostike i terapija građanima širom Srbije.

Trajno pojeftinjenje lekova: Država preuzima veći deo troškova

Uz najavljena ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu, važan deo mera odnosi se i na već smanjenje troškove lečenja. U avgustu je stupila na snagu trajna mera pojeftinjenja pojedinih lekova, u okviru koje je država preuzela deo troškova za 18 medikamenata koji se izdaju na recept.

Apoteke zatvorene Foto: BearFotos/Shutterstock

Za ovu meru, prema dostavljenim podacima, iz republičkog budžeta izdvojeno je 3,7 milijardi dinara, a najveću korist trebalo bi da imaju pacijenti kojima je neophodna dugotrajna terapija, uključujući hronične bolesnike i starije građane.

Promene obuhvataju 16 lekova iz grupe antikoagulanasa, koji se koriste za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka, kao i dva leka za lečenje srčane slabosti.

Za antikoagulanse država pokriva 70 odsto cene, dok pacijenti plaćaju preostalih 30 odsto. Prema navedenim podacima, umesto dosadašnjih 1.700 do 6.000 dinara po pakovanju, doplata sada iznosi između 600 i 1.100 dinara.

Kada je reč o dva leka za lečenje srčane slabosti, država pokriva polovinu cene. Pacijenti su ove terapije ranije plaćali od 2.500 do 4.500 dinara, dok se nova doplata kreće od oko 1.700 do 2.200 dinara.

Manji troškovi terapije za pacijente

Smanjenje izdataka za lekove posebno je značajno za građane koji svakog meseca izdvajaju novac za redovnu terapiju. Niže doplate mogu da im olakšaju kućni budžet i doprinesu tome da ne odlažu nabavku propisanih lekova zbog njihove cene.

Foto: Zamrznuti tonovi/Shutterstock

Detaljni spisak i cene lekova koji su pojeftinili

Lekovi za lečenje hronične srčane slabosti (Država pokriva 50 odsto, pacijent 50)

FORXIGA (dapagliflozin) - pacijent plaća 2.228

JARDIANCE (empagliflozin) - pacijent plaća 2.228

Lekovi protiv zgrušavanja krvi/antikoagulansi (lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije, prevencija moždanog udara i krvih ugrušaka) - država pokriva 70%, pacijent 30%

Lekovi protiv zgrušavanja krvi/antikoagulansi (lečenje duboke venske tromboze, plućne embolije, prevencija moždanog udara i krvih ugrušaka) - država pokriva 70%, pacijent 30% BEREVIN (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10

DAXANLO (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 782,50 - 840,10

ELIQUIS (apiksaban) - pacijent plaća 183,70 - 1.102

ENGAP (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

PRADAXA (dabigatraneteksilat) - pacijent plaća 391,30 - 840,10

RISAGAL (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RIVAROKSABAN SK (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RIVAROX (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10

ROTEAS (edoksaban) - pacijent plaća 1.108,80

ROXELANA (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RUFIXALO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

RUNAPLAX (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

TROMBOCEN (rivaroksaban) - pacijent plaća 634,40

XANIRVA (rivaroksaban) - pacijent plaća 263,50 - 592,10

XARELTO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

XERDOXO (rivaroksaban) - pacijent plaća 592,10

* Iznosi su u dinarima Trajna mera države

Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar je tada objasnio da pacijenti lekove koje su plaćali u punoj ceni za antikoagulantnu terapiju i lekovi za srčanu insuficijenciju koji imaju recept svog izabanog lekara odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje, a država plaća deo troškova.

Foto: Shutterstock

Naveo je da su u prvoj grupi dva leka za srčanu insuficijenciju koji su se, kako je objasnio, dosad nalazili isključivo na listi A strogo definisano za indikacije neregulisane šećerne bolesti, odnosno dijabetes melitus tipa 2.

- Oni ostaju na toj listi za pacijente koji su ih do sada imali, dijabetes tip 2, dijabetes melitus tip 2, ali novo je da ovi lekovi sada mogu uz recept da se kupe. Jedan od tih lekova do sada je bez recepta koštao 4.457, a sada s receptom 2.228 dinara, dok je drugi lek bez recepta koštao 4.561 dinar, a sada s receptom 2.280 dinara. Znači, upola cene, 50 odsto cene preuzela je da plati država - istakao je ranije Lončar.

Naveo je da su u drugoj grupi oralni antikoagulansi i da će građani dobiti 16 lekova za antikoagulantnu terapiju koji mogu da se koriste kao prevencija moždanog udara, prevencija sistemske embolije kod pacijenata s nevalvularnim aritmijama, kod pacijenata koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika.