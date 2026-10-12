Srpski srednjoškolci briljirali na Svetskoj olimpijadi: Osmislili sistem za rano otkrivanje požara - ministar uputio čestitku
Ministar prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković čestitao je danas učenicima koji su osvojili srebrnu medalju na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici FIRST Global Challenge 2026, održanom u Južnoj Koreji.
- Ponosni smo na vaš uspeh. Pokazali ste da svojim trudom i znanjem možete da postignete izuzetne rezultate. Želim vam puno uspeha na narednim takmičenjima - poručio je Stanković.
On je pohvalio i nastavnike koji su učenicima pružili podršku na putu do medalje.
Tim Srbije čine Bogdan Stamenović, Dušan Kremić, Lea Trajković i Leila Aleksandra Jašović iz Gimnazije Kreativno pero, Petar Kostić iz ETŠ Mija Stanimirović iz Niša, kao i Aleksa i Luka Banković iz Prve kragujevačke gimnazije.
Tema takmičenja bila je posvećena borbi protiv šumskih požara, a srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rešenje za rano otkrivanje požara - mrežu solarnih senzorskih stanica koja prati temperaturu, vlažnost, kvalitet vazduha i dim, povezana sa AI sistemom za procenu rizika i autonomnim dronovima sa termalnim kamerama koji poleću ka označenoj lokaciji.