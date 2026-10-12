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- Neverovatno je dokle nas je dovela višegodišnja kampanja laži, stalne kriminalizacije i dehumanizacije jednog čoveka Aleksandra Vučića.

- Danas, uz ostale dežurne bukače, tastatura ratnike i manipulante, čak i član Saveta REM-a, javni funkcioner, širi laži. Da ste utrošili minut vašeg vremena na proveru informacije, umesto na kriminalizaciju Aleksandra Vučića, mogli ste lako saznati da tip helikoptera kakav se vidi na snimku koji delite, Republika Srbija ne poseduje!, poručila je Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije i v.d. predsednika Srbije, raskrinkavši blokaderske laži o helikopteru koji navodno Vučić koristi da putuje po Srbiji iako više nije ni na jednoj funkciji.

Ona je na mreži X napisala i sledeće:

- Mogli ste, da ste želeli da saznate istinu, umesto da širite laži o Aleksandru Vučiću, da uputite zahtev za informacije od javnog značaja svim nadležnim službama i institucijama. Mogli ste da se raspitate kod ljudi u Kragujevcu da li su videli čime je Aleksandar Vučić stigao na skup (svojom škodom) i odakle je i kako tamo stigao, pošto je pre toga obilazio mesta po Šumadiji. Videlo ga je na hiljade ljudi. Mogli ste. Ali niste. Jer nikada vama nije bila važna istina.

- Vama je uvek bilo stalo samo do toga da napadnete Aleksandra Vučića, da ga predstavite kao monstruma, ubicu, produkta zmijskog gnezda, nepomenika... Ovo što ste objavili pokazuje da nemate nikakav kredibilitet, nikakav integritet i da se, sa pozicije javnog funkcionera, služite lažima kojima direktno učestvujete u izbornoj kampanji, i na najprizemniji mogući način obmanjujete građane Srbije. Konačno, niste vi pokušali samo da, po ko zna koji put, diskreditujete Aleksandra Vučića. Vi ste pokušali da diskreditujete i Vojsku Srbije, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova ove zemlje. Skandal i sramota, zaključila je Brnabić na X-u.

Ona je reagovala na tvit Rodoljuba Šabića koji je na istoj mreži, bez ikakve provere, napisao sledeće:

"Ko ovo, kome, po kom osnovu omogućava? Po KZ (čl.359) službeno lice koje iskorišćavanjem ili prekoračenjem svog službenog položaja ili ovlašćenja pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist kazniće se zatvorom do pet godina."

Foto: Privatna arhiva

Saopštenje v.d. predsednika Republike Ane Brnabić

Brnabić se ovim povodom, kao vršilac dužnosti predsednika Republike, obratila danas i sledećeim saopštenjem:

Vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić, povodom navoda da je bivši predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, zloupotrebio javne resurse tokom svoje predizborne kampanje, obaveštava građane Srbije i celokupnu javnost o sledećem:



„Imajući u vidu da su se juče i danas u sredstvima javnog informisanja pojavili navodi da je bivši predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, zloupotrebio javne resurse tokom svoje predizborne kampanje, želim da građane Srbije i celokupnu javnost obavestim o sledećem:



Kao vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije tražila sam informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i Bezbednosno-informativne agencije (BIA), da li je bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon podnete ostavke 27. septembra 2026. godine, koristio bilo kakve vazduhoplove u vlasništvu Republike Srbije. Odgovor svih institucija - NE.



Takođe sam tražila informaciju da li navedene institucije u svom vlasništvu uopšte poseduju tip helikoptera prikazan na snimku koji se pojavio u javnosti, a za koji su optužili Aleksandra Vučića da ga je koristio tokom predizborne kampanje. Jedina istina je da niti jedna od navedenih institucija NE POSEDUJE takav helikopter.



Ovim putem još jednom apelujem na sve aktere u javnom diskursu da se ponašaju odgovorno i uzdrže od paušalnih i zlonamernih optužbi koje nanose štetu Republici Srbiji i svim njenim građanima. Ovakve neistine ne doprinose jačanju kulture političkog dijaloga i pogrešno je upotrebljavati ih za pokušaj diskreditacije političkih protivnika“.

Podsetimo, nosilac liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija od početka kampanje obilazi Srbiju i ide među narod svojom privatnom škodom.