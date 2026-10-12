Slušaj vest

Često se u javnosti govori o tome kako su mlađe generacije nezainteresovane za okruženje u kom žive, pretežno okrenute digitalnom svetu i pasivne kada je reč o društvenom aktivizmu. Međutim, praksa pokazuje da je mladima zapravo potrebna samo prava platforma, podrška i jasna metodologija kako bi svoje ideje pretvorili u konkretna rešenja.

Upravo takav prostor već devetu godinu zaredom otvara projekat „Svetionik znanja“, koji u realizaciji Asocijacije za afirmaciju kulture okuplja učenike trećeg i četvrtog razreda srednjih škola. Reč je o inicijativi koja srednjoškolcima ne nudi samo teorijska znanja, već ih direktno uključuje u proces osmišljavanja i realizacije projekata koji imaju za cilj da unaprede svakodnevni život u njihovim gradovima.

Ove godine, fokus je stavljen na 10 lokalnih zajednica: Bajina Bašta, Beograd, Vranje, Vladičin Han, Gnjilane, Leskovac, Kragujevac, Zaječar, Novi Pazar i Čačak.

Iz svakog od ovih gradova biće formirani timovi od po četvoro učenika koji će tokom višemesečnog rada razvijati ideje namenjene rešavanju konkretnih lokalnih izazova. Srednjoškolci će razvijati ideje kroz oblasti održivog razvoja, ekologije, obrazovanja, digitalne pismenosti, preduzetništva i primene tehnologije u zajednici, uz direktnu podršku stručnih mentora i koordinatora.

Odabrani timovi će od 27. do 29. novembra učestvovati na seminaru, dok je predstavljanje projekata planirano za mart 2027. godine. Program sprovodi Asocijacija za afirmaciju kulture uz podršku NCR Atleos Fondacije, te su svi troškovi smeštaja, hrane i prevoza u potpunosti pokriveni za sve učesnike.

Prijave su otvorene do 21. oktobra u 23:59h na sajtu svetionikznanja.rs, a rezultati selekcije biće poznati do 10. novembra.