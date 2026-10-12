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Do konačne odluke ostalo je tačno trinaest dana. Šta nas očekuje u tih trinaest dana, šta će biti za četrnaest dana, ali i šta nam nude opcije. Danas, dvanaestog oktobra, počelo je štampanje listića na kojima će građani birati između 13 opcija. Trinaest je opcija, ali samo dva puta.

Gosti "Pulsa Srbije" koji su analizirali političke opcije i šta one nude bili su Predrag Maslar, predsednik opštine Arilje i Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić obilazi Srbiju Foto: Instagram

Ulaganje u zdravstvo

Mićin je na samom početku pozdravio ulaganje u zdravstvo u Srbiji koje je pokrenuto od strane Aleksandra Vučića.

- Mislim da je to neophodno, a pogotovo u Novom Sadu jer smo jedan od ključnih Domova zdravlja morali da zatvorimo jer je bilo problema sa električnim instalacijama i postojala je opasnost od izbijanja požara. Svakako, dugo nije renoviran, pa sam zamolio predsednika za podršku kada bude premijer i rekao je da hoće i pokazao znanje o Novom naselju, zaista ima široko znanje. Što se tiče Ujedinjene Srbije, kampanja teče odlično, a bio sam na skupovima i atmosfera je zaista zadivljujuća, mislim da je to pobednička energija. Ujedinjeni možemo sve. Što se tiče druge strane, oni oslikavaju ono što znamo o njima, a to je da njihova kampanja ne sadrži nikakve konstruktivne poruke, već šalju poruke nasilja. Priča oko Studentske liste je prevara, tamo nema studenata, a sve vreme guraju slogan kako se studenti pitaju i odlučuju - započeo je Mićin.

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S obzirom na to da Novi Sad važi za miran grad sa lepom atmosfero,, Mićin je odgonetnuo kakva je situacija tamo jer imamo nasilje blokadera u gotovo svakom delu Srbije.

- Nije se skroz iskorenilo, ali je atmosfera mnogo bolja u odnosu na onu od prošle godine. Prošle godine smo ulazili u Skupštinu uz asistenciju policije, a sada relativno normalno zasedamo. Na ulicama imamo po neku blokadu i problem, ali je daleko od situacije od prošle godine. Iako je otkazan jedan skup, ipak sada dočekujemo Vučića, čoveka zbog kojeg se u Novom Sadu trenutno gradi dva mosta, a započeće se i treći. Od 2012. imamo desetine novih fabrika - rekao je Mićin.

Maslar se osvrnuo na posetu Aleksandra Vučića Arilju, pa je istakao da mu je izuzetna čast to što je predsednik obišao tu opštinu dok je on funkciji predsednik nje.

- To je za mene bila izuzetna čast, stalno sam govorio da ukoliko predsednik poseti Arilje, da je to vrhunac moje političke karijere. On je obišao kompletan Zlatiborski okrug, a moram da podelim sa vama deo koji se ne vidi na kamerama, a to je dok smo sedeli na ručku. Uputio mi je prijateljske savete, divan čovek, a on je mnogo togao doneo Arilju, prvenstveno putnu infrastrukturu - rekao je Maslar.

03:44 VUČIĆ DONOSI NOVE INVESTICIJE I NOVU ENERGIJU: Mićin o ulaganjima u Novi Sad, Maslar otkrio šta je predsednik uradio za Arilje Izvor: Kurir televizija

Nasilje blokadera

Žarko Mićin je u jeku nasilja blokadera verovatno svakodnevno bio izložen neprijatnostima, nasilju i pretnjama. Međutim, javnost zna za dva primera kada je njihovo ponašanje prešlo u ekstremizam, odnosno dvaput su mu opkoljavali porodičnu kuću gde je sa ženom i decom uživao u miru.

- Bojan Pajtić sigurno na neki način stoji iza tzv. Studentske liste, ali ono što je evidentno, jeste da on stoji iza tzv. zborova. Zborovi su parapolitička organizacija u Novom Sadu, a imam poseban pik na njih jer su oni organizovali dolazak ispred moje kuće i maltretiranje moje porodice i to dva puta. Srđan Kovačević, bivši Đilasov advokat, je pozivao da se dođe na moju kuću, a sada na suđenju govori da se to ne može utvrditi. Inače je veoma drčan u medijima ili kada mene spominje, a na suđenjima ima dva advokata koji ponavljaju da se poruke sa određenog profila ne mogu utvrditi. Njima neko daje instrukcije jer Srđan Kovačević nema kapacitete za to. Smatram da tu stoji Bojan Pajtić i da je on jedan od glavnih savetnika tzv. Studentske liste - govori Mićin.

Mićin je podsetio na praznoumlje i bledost programa koji tzv. Studentska lista pokušava da promoviše.

- Za njih penzioneri ne postoje, apsolutno ih ne spominju u pozitivnom smislu, nema ni glasa o Kosovu, svaka pipava tema ne postoji kod njih, jednostavno izbegavaju teme poput Rusije, Kine i Amerike. Znate, kada uđete na to polje, vi morate da se odlučite za najbolnije teme građana Srbije. Moramo da znamo šta misle o Kosovu i Metohiji. Ti ljudi nemaju hrabrosti ni u program da stave jedne od najvažnijih tema za našu zemlju - rekao je Mićin.

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Kurir.rs

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