Slušaj vest

Pozdravljanje je jedna od najjednostavnijih svakodnevnih navika, ali i za njega postoje pravila bontona. Ko treba prvi da kaže "dobar dan" – muškarac ili žena, mlađa ili starija osoba, onaj ko ulazi u prostoriju ili onaj ko je već unutra?

Prema tradicionalnim pravilima bontona, muškarac prvi pozdravlja ženu, mlađa osoba stariju, a zaposleni osobu koja mu je nadređena. Ipak, postoji jedno pravilo koje je još jednostavnije — osoba koja ulazi u prostoriju prva pozdravlja prisutne.

Ako niste sigurni ko bi trebalo prvi da se javi, nema potrebe čekati. Pristojnim se smatra da jednostavno prvi uputite pozdrav.

Kako se pravilno pozdravlja

Pozdrav bi trebalo uputiti kada ste dovoljno blizu da vas druga osoba vidi i čuje. Nema potrebe dovikivati nekome sa velike udaljenosti. Blago klimanje glavom, osmeh ili rukovanje mogu pratiti pozdrav, u zavisnosti od toga koliko dobro poznajete osobu.

Kada ulazite u manju prostoriju u kojoj se već nalaze drugi ljudi, pristojno je pozdraviti naglas. Isto važi i kada prilazite grupi – pozdrav dolazi pre započinjanja razgovora.

Ako ste neku osobu već pozdravili, a ponovo je sretnete tokom istog dana, nije potrebno ponavljati isti pozdrav. Osmeh ili kratko klimanje glavom uglavnom su dovoljni.

Koga prvo pozdraviti u društvu

Tradicionalni bonton predviđa određeni redosled i kada prilazite većem društvu. Prednost se uglavnom daje starijim osobama, a zatim ostalima. Ako sretnete prijatelja koji je u društvu osobe koju ne poznajete, pristojno je pozdraviti oboje. Ako je prijatelj sa roditeljima, prvo se pozdravljaju roditelji.

Slično pravilo važi i kada neko na ulici pozdravi osobu sa kojom ste u društvu – pristojno je da se i vi uključite u pozdrav, čak i ako tu osobu ne poznajete.

Foto: EdBockStock / Alamy / Profimedia

Da li treba pozdraviti kada ulazite u prodavnicu, restoran ili lift

U manjim zatvorenim prostorima pozdravljanje se smatra znakom osnovne pristojnosti. To može da bude mala prodavnica, lokalna pošta, čekaonica ili lift.

U zgradi u kojoj živite uobičajeno je pozdraviti komšije. U restoranu se pozdrav upućuje osoblju sa kojim stupate u kontakt. U velikim prostorima, poput tržnih centara ili velikih institucija, naravno, ne očekuje se da pozdravljate sve prisutne.

U javnom prevozu takođe nije uobičajeno pozdravljati sve putnike. Drugačije je u manjim, zatvorenim prostorima tokom putovanja. Ako, na primer, ulazite u kupe u vozu u kojem već sede putnici, pristojno je da ih pozdravite pre nego što zauzmete mesto.

Pravila nisu ista u svim zemljama

Način pozdravljanja veoma zavisi od kulture. Negde je rukovanje standard, dok je drugde uobičajen naklon, zagrljaj ili poljubac u obraz.

U Japanu je, na primer, naklon tradicionalni način pozdravljanja, dok se u Indiji posebna pažnja posvećuje korišćenju desne ruke u društvenim situacijama. U pojedinim evropskim zemljama česti su poljupci u obraz među prijateljima i poznanicima, dok su u drugim sredinama rukovanje ili jednostavan verbalni pozdrav uobičajeniji.

Zbog toga se pravila bontona mogu razlikovati od zemlje do zemlje, ali jedno pravilo gotovo svuda funkcioniše: ako niste sigurni ko treba prvi da pozdravi, teško ćete pogrešiti ako to budete vi.