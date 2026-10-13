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Postoje pregledi koje često odlažemo jer nemamo nikakve tegobe. Upravo zato su preventivni pregledi toliko važni - neke promene mogu nastati bez jasnih simptoma, a kada se otkriju na vreme, mogućnosti za praćenje i lečenje su mnogo veće.

Među najvažnijim pregledima u očuvanju zdravlja žena nalazi se PAPA test, jednostavna procedura kojom se analiziraju ćelije sa grlića materice. Iako se često govori o njemu, mnoge žene nisu sigurne kada treba da ga rade, šta tačno pokazuje i da li abnormalan nalaz automatski znači da postoji ozbiljan problem.

Odgovor je važan: PAPA test nije test koji sam po sebi postavlja dijagnozu raka, već služi za otkrivanje promena na ćelijama koje mogu zahtevati dalje praćenje ili dodatne preglede.

Šta je PAPA test i čemu služi

PAPA test, odnosno Papanikolau test, predstavlja mikroskopsku analizu ćelija uzetih sa grlića materice. Tokom ginekološkog pregleda lekar uzima uzorak sa površine grlića, koji se potom šalje na analizu.

Njegova najvažnija uloga je da otkrije abnormalne ćelije pre nego što promene napreduju. Nalaz može pokazati znake zapaljenja ili infekcije, promene povezane sa HPV infekcijom, kao i različite stepene ćelijskih promena.

Upravo zato PAPA test ima važno mesto u prevenciji raka grlića materice. Promene koje se otkriju na vreme mogu da se prate ili leče pre nego što prerastu u ozbiljniji problem.

Kada treba raditi PAPA test

Prema informacijama navedenim u izvornom tekstu, PAPA test se preporučuje seksualno aktivnim ženama počev od 21. godine, dok učestalost pregleda zavisi od prethodnih rezultata, uzrasta i drugih faktora rizika.

Nije dobro posmatrati jedan interval kao pravilo koje važi za svaku ženu. Ginekolog može preporučiti drugačiji raspored kontrola u zavisnosti od nalaza i zdravstvene istorije.

PAPA test je posebno značajan kada je ranije bilo abnormalnih nalaza, ponavljanih infekcija ili postoji sumnja na HPV. U takvim situacijama lekar može preporučiti i dodatne preglede.

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Važno je i da se PAPA test ne posmatra kao zamena za kompletan ginekološki pregled. Redovne kontrole omogućavaju lekaru da proceni celokupno stanje i odluči da li su potrebne dodatne analize.

Kakva je veza između PAPA testa i HPV-a

Humani papiloma virus, poznat kao HPV, jedan je od najvažnijih faktora povezanih sa promenama na grliću materice. Postoji veliki broj tipova ovog virusa, a određeni visokorizični tipovi mogu biti povezani sa nastankom prekanceroznih promena.

PAPA test može pokazati da postoje abnormalnosti na ćelijama, ali ne određuje uvek sam po sebi da li je uzrok upravo HPV. Zbog toga lekar, kada postoji razlog za sumnju, može preporučiti HPV testiranje.

Dobra vest je da većina HPV infekcija ne dovodi do ozbiljnih posledica i da ih organizam često eliminiše sam. Veći problem predstavlja infekcija koja dugo traje, zbog čega su praćenje i redovne kontrole važni.

Kombinacija PAPA testa, HPV testiranja i drugih pregleda, kada su potrebni, omogućava lekaru da proceni rizik i odredi šta je sledeći korak.

Šta znače rezultati PAPA testa

Rezultati mogu biti prikazani na različite načine, u zavisnosti od laboratorije i sistema koji se koristi. U tradicionalnoj podeli, PAPA I označava uredan nalaz bez promena, dok PAPA II može ukazivati na blago zapaljenje ili benigne promene.

PAPA III označava da su pronađene određene promene na ćelijama koje zahtevaju dodatnu procenu. One mogu biti povezane sa infekcijom, ali mogu ukazivati i na promene koje je potrebno detaljnije ispitati.

PAPA IV i V označavaju ozbiljnije promene i zahtevaju brzu dalju dijagnostiku, koja može uključivati kolposkopiju i biopsiju.

Ipak, jedna stvar je posebno važna: abnormalan PAPA nalaz ne znači automatski da žena ima rak. U mnogim slučajevima radi se o promenama koje mogu da se prate ili uspešno leče, naročito kada se otkriju dovoljno rano.

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Šta ako rezultat nije uredan

Ukoliko PAPA test pokaže promene, najvažnije je da se ne donose zaključci pre razgovora sa ginekologom. Sledeći korak zavisi od vrste promene, prethodnih nalaza i drugih faktora.

Lekar može preporučiti HPV test, kolposkopiju ili, kada je potrebno, biopsiju. Ti pregledi služe da se preciznije utvrdi šta se dešava sa ćelijama grlića materice.

Zato abnormalan nalaz nije razlog za paniku, ali jeste razlog da se preporučena kontrola ne odlaže. Praćenje je posebno važno zato što se promene mogu menjati tokom vremena.

Najvažnija poruka PAPA testa upravo je u prevenciji. Pregled traje kratko, a može da ukaže na promene u trenutku kada još nema simptoma i kada postoji mogućnost pravovremenog reagovanja.

Briga o zdravlju ne mora da počne tek kada se pojavi problem. Redovna ginekološka kontrola i razgovor sa lekarom mogu biti jedan od najjednostavnijih načina da na vreme saznate da li je sve u redu.