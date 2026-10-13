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Vernici su od 3. do 11. oktobra imali priliku da se poklone moštima Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca, koje su boravile u hramu Svetog Pantelejmona u Lučini, kod Ćićevca. Povodom dolaska moštiju jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja, u hramu je organizovan poseban molitveni program. Svetom Nektariju vernici se tradicionalno obraćaju molitvama za zdravlje, isceljenje i porod.

Doček moštiju održan je 3. oktobar u 18 časova. Nakon dočeka, vernici su se poklonili svetinji i prisustvovali molitvenim bogosluženjima. Tokom boravka moštiju, Sveta Liturgija je služena svakog dana od 8 časova, a Akatist Svetom Nektariju, uz molitvu za zdravlje i porod u 18 časova.

Poseban molitveni program održan je u četvrtak, 8. oktobra, kada je u hramu služena Sveta Tajna Jeleosvećenja, molitva za zdravlje.

Čestica moštiju jednog od najpoštovanijih pravoslavnih svetitelja boravi u hramu Svetog Pantelejmona od 3. oktobra, a poslednji dan celivanja bio je 11. oktobar.

Ovom verskom spektaklu prisustvovalo je više hiljada ljudi iz svih krajeva Srbije. Atmosfera je bila svečana i besprekorna, pa je Lučina bila verski centar Srbije.

1/7 Vidi galeriju Mošti Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca u hramu Svetog Pantalejmona u Lučini, kod Ćićevca Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Sveti Nektarije Eginski smatra se jednim od najvećih čudotvoraca Pravoslavne crkve. Vernici mu se posebno obraćaju molitvama za zdravlje i porod, što objašnjava zašto ova svetinja privlači toliki broj hodočasnika. Čestica moštiju u hram Svetog Pantelejmona stigla je iz manastira Lešje.

Mošti se čuvaju u posebnoj kutiji, koju su vernici celivali zajedno sa ikonom svetitelja na posebno ukrašenom pijedestalu.

Svetiteljev život obeležili su skromnost, molitva i trpljenje, a nakon njegove smrti proširila su se svedočanstva o uslišenim molitvama i isceljenjima koja se pripisuju njegovom zagovoru

Tokom čitavog boravka moštiju u Lučini, svakog dana u 8 časova služena je Sveta Liturgija, a u 18 časova Akatist Svetom Nektariju sa molitvom za zdravlje i porod.

U četvrtak, 8. oktobra, služena je i Sveta Tajna Jeleosvećenja — molitva za isceljenje duševnih i telesnih bolesti.

Mošti su ukupno osam dana u Lučini, a bogosluženja su svakodnevno privlačila više hiljda vernika koji su dolazili iz različitih krajeva zemlje. Poslednji dan celivanja moštiju bio je 11. oktobar, a zatim su svečano ispraćene za manastir Lešje.