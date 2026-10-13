Slušaj vest

LOZNICA - Izložba "Vilinski konjici Srbije" Zavoda za zaštitu prirode Srbije otvorena je u ponedeljak u okviru tradicionalne manifestacije ''Dani Jovana Cvijića'' u Galeriji "Mina Karadžić" u Vukovom domu kulture. Autori izložbe su Aca Đurđević, Jovana Ilić i Jelena Kovačević, koji su posetioce upoznali sa neobičnim karakteristikama i životnim ciklusom vilinih konjica kao bića koja se rađaju iz vode.

1/10 Vidi galeriju Izložba na manifestaciji ''Dani Jovana Cvijića'' Foto: T. Ilić

Đurđević je na otvaranju rekao da je istorija istraživanja vilinskih konjica, izuzetno stara i kod nas imaju veoma dugu tradiciju, a da su autori izložbe smatrali da se o ovim insektima ne priča dovoljno i nema dovoljno informacije u javnosti.

- U samim istraživanjima, koja su poslednjih godina u malo većem intenzitetu nego ranije, imali smo zanimljive rezultate. Na teritoriji Srbije trenutno imamo registrovano 71 vrstu, od čega smo četiri pronašli u poslednje tri godine. Koliko je to značajan broj, govori to da je to zapravo polovina ukupne evropske faune vilinskih konjica, a nalazi se u našoj zemlji koja ima veoma mali procenat teritorije starog kontinenta. Vilin konjić je svojim ciklusom razvića vezana za vodu i dobar je indikator stanja voda kod nas. Najveći broj jedinki uvek ćemo da sretnemo pored vode, međutim, iz različitih potreba, zbog promena staništa, lova i sličnog, možemo ih sresti i daleko od vode, ali to će uglavnom biti pojedinačne jedinke. Postoje i vrste koje imaju izuzetno duge migracije, tako da možemo i daleko od vode sresti jata vilinskih konjica – kazao je on, pored ostalog.

Izložba "Vilinski konjici Srbije" počinje od prvih istraživanja i prvih pisanih pomena vilinskih konjica u literaturi na ovim prostorima, pa sve do savremenih istraživanja koje provodi Zavod za zaštitu prirode Srbije. Sve to su posetioci videli na filmu "Krila nad vodom", koji im je prikazan, a snimljen je prethodne godine u toku pripreme izložbe. Na izložbi se moglo saznati da je na našoj planeti trenutno poznato oko 6.400 vrsta vilinih konjica, najviše ih je u tropima, gde temperatura i veliko prisustvo vode daju idealne uslove za njihovo raznožavanje i rast. Vilinski konjici su svojim ciklusom razvića direktno vezani za vodu, jer se njihovo larveno razviće odvija u vodi, odnosno polaganje jaja se se odvija u vodi.

Oni generalno ne spadaju u mnogo krupne insekte, prosečno su veliki oko četiri, pet santimetara međutim ima vrsta koje mogu da budu i desetak centimetara, a najveća dostiže šesnaest. Za razliku od ostalih insekata, oni prednja i zadnja krila pomeraju naizmenično, kad su prednja gore, zadnja su dole i obrnuto. Sve vrste vilinskih konjica su grabljivice, uspešnost lova im je čak 97 odsto, a plen su im razni leteći insekti koji se mogu naći da lete iznad, ili oko vode.

Inače, ovo je šesta izložba Zavoda za zaštitu prirode Srbije u galeriji Mina Karadžić, a Lozničani će do 26. oktobra moći da je posete i saznaju mnogo toga o vilinom konjicu.