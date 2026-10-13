Italijanski vojnici na obuci u Kruševcu: Specijalci sa italijanskim starešinama uvežbavali rad sa visokotoksičnim hemikalijama u srpskom Centru ABHO
U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu uspešno je realizovana specijalistička obuka pripadnika Oružanih snaga Republike Italije uz upotrebu visokotoksičnih hemikalija.
Pod stručnim nadzorom i uz podršku instruktora iz našeg centra, specijalisti italijanskih jedinica su u laboratorijskim i terenskim uslovima uvežbavali taktičke radnje koje pripadnici atomsko-biološko-hemijske službe primenjuju u kontaminiranom okruženju.
Praktična obuka je realizovana na poligonu „Ravnjak“ i u specijalizovanim laboratorijama u kasarni „Car Lazar“, koji pružaju sve uslove za uvežbavanje procedura i zaštitnih mera prilikom hemijske detekcije, dekontaminacije zemljišta i objekata i uzorkovanja toksičnih hemikalija.
Učešćem na ovoj obuci italijanski vojnici i starešine unapredili su znanja o toksičnim hemikalijama i merama zaštite i praktično se osposobili za rad u okruženju kontaminiranom ovim vrstama supstanci.
U Centru ABHO se, osim osposobljavanja svih kategorija kadra stalnog i rezervnog sastava Vojske Srbije i predstavnika specijalizovanih civilnih institucija, realizuje i obuka pripadnika stranih oružanih snaga. Veliko međunarodno interesovanje za osposobljavanje u našem centru predstavlja potvrdu stručnosti instruktorskog kadra i kvaliteta obuke u Vojsci Srbije u oblasti atomsko-biološko-hemijske odbrane.
Kurir.rs