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U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu uspešno je realizovana specijalistička obuka pripadnika Oružanih snaga Republike Italije uz upotrebu visokotoksičnih hemikalija.

Pod stručnim nadzorom i uz podršku instruktora iz našeg centra, specijalisti italijanskih jedinica su u laboratorijskim i terenskim uslovima uvežbavali taktičke radnje koje pripadnici atomsko-biološko-hemijske službe primenjuju u kontaminiranom okruženju.

Praktična obuka je realizovana na poligonu „Ravnjak“ i u specijalizovanim laboratorijama u kasarni „Car Lazar“, koji pružaju sve uslove za uvežbavanje procedura i zaštitnih mera prilikom hemijske detekcije, dekontaminacije zemljišta i objekata i uzorkovanja toksičnih hemikalija.

1/4 Vidi galeriju Pripadnici italijanskih oružanih snaga na obuci u Centru ABHO Foto: Vojska Srbije

Učešćem na ovoj obuci italijanski vojnici i starešine unapredili su znanja o toksičnim hemikalijama i merama zaštite i praktično se osposobili za rad u okruženju kontaminiranom ovim vrstama supstanci.

U Centru ABHO se, osim osposobljavanja svih kategorija kadra stalnog i rezervnog sastava Vojske Srbije i predstavnika specijalizovanih civilnih institucija, realizuje i obuka pripadnika stranih oružanih snaga. Veliko međunarodno interesovanje za osposobljavanje u našem centru predstavlja potvrdu stručnosti instruktorskog kadra i kvaliteta obuke u Vojsci Srbije u oblasti atomsko-biološko-hemijske odbrane.