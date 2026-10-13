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Kako temperature počinju da padaju, čini se da hladan jesenji vazduh donosi primetan porast broja ljudi koji šmrču i kijaju, kao i maramica koje kruže po kancelarijama.

Sa promenom godišnjeg doba menjaju se i vremenske prilike i naše svakodnevne navike, ali zašto se toliko ljudi u ovo doba godine oseća iscrpljeno i loše?

- Virusi koji izazivaju grip i običnu prehladu uglavnom su aktivniji tokom hladnog vremena, a tokom jeseni i zime brže kruže i šire se - kaže Niki Ramskil, lekarka opšte prakse i osnivačica klinike "The female health doctor".

- Grip izazivaju virusi influence, dok su za običnu prehladu najčešće odgovorni rinovirusi. Zato vakcina protiv gripa može da smanji rizik od obolevanja od gripa, ali vas neće zaštititi od prehlade - dodaje Ramskil.

Doktorka dodaje da su u ovo doba godine česti i kovid i norovirus.

- Naši nosni hodnici imaju ulogu da hvataju viruse i pomognu njihovom uklanjanju. Međutim, hladan i suv vazduh karakterističan za ovo doba godine može da isuši sluzokožu nosa, zbog čega postajemo izloženiji infekcijama. To znači da virusi nailaze na slabiju zaštitnu barijeru - objašnjava Ramskil.

Više vremena provodimo u zatvorenom prostoru

- U ovo doba godine obično menjamo rutinu i način na koji obavljamo svakodnevne aktivnosti. Na primer, umesto da provodimo vreme napolju, na svežem vazduhu, češće boravimo u zatvorenom prostoru - kaže doktorka.

- Češće zatvaramo prozore i vrata, što smanjuje provetravanje i povećava verovatnoću da se klice nakupljaju i šire među ljudima u kući“, ističe ona.

Ljudi se posle letnje pauze vraćaju na posao i u školu

Tokom jeseni smo okruženi većim brojem ljudi.

- Tokom leta mnogi od nas odlaze na odmor, provode vreme daleko od drugih ljudi i više borave napolju. Međutim, na jesen, kada se vratimo na posao i u školu, ponovo smo okruženi velikim brojem ljudi, pa se virusi mnogo brže šire - navodi Ramskil.

Veća je verovatnoća da se zarazimo na mestima na kojima cirkuliše veći broj ljudi, pa je dezinfekcija bitna.

- Ako se vozite metroom ili radite u kancelariji otvorenog tipa, mnogo je veća verovatnoća da ćete se nečim zaraziti, osim ako ne dezinfikujete sve površine sve vreme, jer je rizik od unošenja virusa u organizam ili njihovog udisanja znatno veći - navela je ona.

Posebno su mala deca poznata po tome što u školi lako pokupe različite infekcije.

- U ovo doba godine u školama kruži mnogo različitih uzročnika infekcija koje deca donose kući - kaže doktorka: "Njihov imuni sistem se često ranije nije susreo sa većinom tih virusa i drugih uzročnika bolesti, pa još uči kako da se izbori sa njima."

Pretrpan raspored i stres, saveti za očuvanje zdravlja

- Jesen može da bude veoma užurbano doba godine. Ako pokušavate da postignete previše, ne spavate dovoljno i ne hranite se zdravo, ne obezbeđujete organizmu ono što mu je potrebno da bi imuni sistem funkcionisao što bolje - zaključuje Ramskil.

Borba protiv sezonskih bolesti zahteva celovit pristup zdravlju i povremenu promenu svakodnevnih navika u ishrani. Ramskilova ističe da jesen ume da bude veoma naporan period, te da ubrzan tempo života brzo uzima danak našem telu.

Nedostatak sna i jednolična ishrana onemogućavaju organizam da održi imuni sistem na optimalnom nivou tokom kriznih meseci. Zbog toga stručnjaci savetuju pacijentima da se oblače adekvatno i strogo čuvaju telesnu temperaturu kada izlaze na hladnoću.

Dodatni faktor koji slabi odbrambene snage organizma jeste manjak sunčeve svetlosti usled kraćih jesenjih dana i oblačnog vremena. Manjak sunca dovodi do smanjene proizvodnje vitamina D u telu, koji predstavlja jedan od ključnih elemenata za pravilno funkcionisanje imuniteta. Na širenje virusa utiču i specifične klimatske promene u Srbiji, koje donose toplija leta, ali i izuzetno nepredvidive zimske uslove. Uz obavezno izbegavanje velikih gužvi i stresnih situacija, izuzetno je važno pronaći vremena za svakodnevnu fizičku aktivnost.

Opšte higijenske mere uvek ostaju prva i najvažnija linija odbrane u kancelarijama, bolnicama i obrazovnim ustanovama. Lekari preporučuju redovno pranje ruku toplom vodom i temeljno čišćenje radnih stolova, tastatura i mobilnih telefona.

Izuzetno je važno svakodnevno udisati svež vazduh tokom pauze, kako ne biste stalno boravili u zagušljivom kancelarijskom prostoru. Ove jednostavne, ali klinički dokazane rutine mogu značajno smanjiti šansu za prenošenje respiratornih infekcija tokom cele zime.