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Sa početkom jeseni i ulaskom u drugi mesec školske godine, mnogi učenici i njihovi roditelji već proveravaju kalendar u potrazi za prvim slobodnim danima.

Prema zvaničnom kalendaru obrazovno-vaspitnog rada Ministarstva prosvete, prvi važan datum nastupa 21. oktobra.

Šta se obeležava 21. oktobra i zašto je značajan za škole

Međutim, na pitanje koje najviše zanima đake - da li će biti na raspustu - odgovor je ne. Ovaj dan se u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji obeležava radno, što znači da se nastava u školama odvija redovno, ali uz posvećivanje časova temi i značaju ovog datuma.

Na ovaj dan obeležava se Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu. Ovaj državni praznik ustanovljen je u znak sećanja na 21. oktobar 1941. godine, kada su nemačke okupacione snage u Kragujevcu izvršile jedno od najvećih masovnih streljanja civilnog stanovništva u okupiranoj Evropi.

Foto: Dejan Djusic

Među više hiljada stradalih građana u Kragujevcu i okolnim selima nalazili su se i učenici viših razreda gimnazije i njihovi profesori, koji su izvedeni direktno iz školskih klupa i odvedeni na streljanje u Šumarice. U spomen na ovu neviđenu tragediju, u Spomen-parku "Kragujevački oktobar" tradicionalno se održava komemorativna manifestacija "Veliki školski čas".

Odluka o izgradnji Spomen parka doneta je 1953. Iste godine prvi put je priređena organizovana komemoracija. U Spomen parku u Šumaricama od 1971. godine održava se "Veliki školski čas", manifestacija kojom se podseća na masakr koji se dogodio.

U školama širom Srbije ovaj dan se koristi za održavanje posebnih časova istorije, priredbi i minuta ćutanja, kako bi se očuvala kultura sećanja na nevine žrtve.

Kada đaci konačno idu na prvi pravi raspust

Pošto je 21. oktobar radan dan, osnovci i srednjoškolci moraće da sačekaju početak novembra za prvi zvanični predah od školskih obaveza. Kako se navodi u školskom kalendaru, tada će biti i prvi raspust.

Kalendar za školsku 2026/2027. godinu za osnovce

Tokom školske godine osnovci će imati pet raspusta:

Jesenji raspust, povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, počinje u sredu, 11. novembra i završava se u petak, 13. novembra 2026. godine. Kada se poveže sa vikendom, učenici dobijaju 5 slobodnih dana u kontinuitetu.

Zimski raspust za osnovce počinje u četvrtak, 31. decembra 2026. godine i traje do petka, 15. januara 2027. godine. Spojen sa vikendom na kraju, ovaj raspust učenicima donosi ukupno 18 slobodnih dana.

Sretenjski raspust počinje u ponedeljak, 15. februara i završava se u petak, 19. februara 2027. godine. Uključujući vikend pre i vikend posle raspusta, đaci spajaju ukupno 9 slobodnih dana.

Prolećni raspust počinje u petak, 30. aprila i završava se u utorak, 4. maja 2027. godine. Sa uključenim vikendom u sredini raspusta, ova pauza traje ukupno 5 slobodnih dana u koje će se sabrati i vaskršnji i prvomajski praznici.

Letnji raspust za učenike od prvog do sedmog razreda počinje u ponedeljak, 14. juna i traje do utorka, 31. avgusta 2027. godine, što čini ukupno 79 slobodnih dana. Za učenike osmog razreda letnji raspust počinje nakon polaganja završnog ispita i traje takođe do 31. avgusta.

Nastava se za osmake završava u petak, 28. maja 2027. godine, dok za sve ostale osnovce traje do petka, 11. juna 2027. godine.

Kurir/Espreso/Blic