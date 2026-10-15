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Ozbiljan incident dogodio se juče pre podne u jednoj osnovnoj školi u Beogradu, kada je učenik šestog razreda izgubio svest tokom igre sa vršnjakom u školskoj svlačionici.

Prema nezvaničnim informacijama, sve se dogodilo tokom časa fizičkog vaspitanja, dok su se dvojica dvanaestogodišnjaka iz istog odeljenja nalazila u svlačionici. Jedan od njih predložio je da rukama davi drugog, a ovaj je na to pristao, ne sluteći da bi situacija mogla da se završi ozbiljnim posledicama.

Tokom ove opasne "igre", dečak je izgubio svest, a potom mu je krenula krv iz nosa. Kada je shvatio šta se dogodilo, drugi učenik odmah je otrčao po pomoć i obavestio nastavnika fizičkog vaspitanja.

Nastavnik je odmah reagovao, a o incidentu su obavešteni direktorka škole, školska policija i Hitna pomoć.

- Čim je postalo jasno da je situacija ozbiljna, odmah je zatražena pomoć i obavešteni su svi nadležni - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla u školu, nakon čega je dečak koji je izgubio svest prevezen u dečju bolnicu u svesnom stanju, u pratnji majke, radi daljih pregleda i procene zdravstvenog stanja.

Medicinska pomoć bila je potrebna i drugom učeniku, koji je nakon događaja bio vidno uznemiren i u stanju jakog šoka. I on je, u pratnji roditelja, upućen u bolnicu.

O incidentu su obaveštene nadležne institucije, a dalji koraci i utvrđivanje svih okolnosti događaja biće u nadležnosti stručnih službi škole i drugih nadležnih organa.

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