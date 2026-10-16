Društvo
Teretnjaci na granici sa Srbijom čekaju 6 sati: AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri
- Kamioni na Batrovcima, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, čekaju šest sati, saopštio je AMSS.
- Na prelazu Sremska Rača zadržavanje za teretnjake je dva sata, dok na ostalim prelazima nema dužih čekanja.
Slušaj vest
Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju šest sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Zadržavanje za kamione na graničnom prelazu Sremska Rača ne izlazu iz zemlje ka Bosni i Hercegovini je dva sata.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši