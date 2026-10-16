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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju šest sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Zadržavanje za kamione na graničnom prelazu Sremska Rača ne izlazu iz zemlje ka Bosni i Hercegovini je dva sata.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

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